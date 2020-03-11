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Сколько проработает Кабмин Шмыгаля: Разумков дал прогноз

11 марта 2020, 07:34

Спикер Рады прокомментировал и возможность роспуска парламента.

Разумков
Дмитрий Разумков не видит оснований для роспуска парламента / УНИАН

Спикер парламента Дмитрий Разумков, который ранее объяснил, почему Кабмин Алексея Гончарука был отправлен в отставку, высказал свое мнение относительно того, сколько проработает правительство под руководством Дениса Шмыгаля.

В частности, Разумков надеется, что новый Кабинет министров сможет проработать больше года. 

"Давайте мы посмотрим, как они будут работать. Я надеюсь, что они смогут работать больше, чем год, однако все будет зависеть прежде всего от них", - заявил сказал спикер ВР в эфире  канала 112 Украина.

Читайте такжеШмыгаль едет в США на смотрины в МВФКроме того он прокомментировал возможность того, что Сергей Тигипко и  Арсений Яценюк могут претендовать на то, чтобы занять вакантные должности в правительстве.

"Думаю, что не стоит сейчас переходить на какие-то фамилии. Однако я не уверен, что именно перечень этих лиц сегодня рассматривается на эти должности ", - сказал Разумков.

Отвечая на вопрос о возможности применения опыта Яценюка в правительстве или в Нацбанке, спикер ответил так: "Я думаю, что опыт - это важно, но не весь опыт полезен для выполнения тех или иных, в том числе и программных обязательств, которые брали на себя политические партии и силы, которые шли на выборы и получили поддержку граждан".

Также Разумков высказался и относительно возможного роспуска парламента. По его мнению, оснований для этого нет.

"Я сегодня не вижу ни юридических, ни политических оснований для роспуска ВР. Голосование за Кабинет министров подтверждает существование и эффективную работу коалиции. Сказали, что парламент непримиримый, такой, который не может найти общий язык, но я абсолютно с этим не согласен. Парламент, когда хочет, работает достаточно эффективно", - сказал Дмитрий Разумков.

Как сообщал Главред, 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Кабмина Алексея Гончарука. За отставку отдали свои голоса 353 нардепа. Позднее президент Владимир Зеленский предложил на пост премьер-министра назначить вице-премьера Дениса Шмыгаля. 

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