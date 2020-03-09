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Разумков рассказал, почему Кабмин Гончарука "выгнали" в отставку

9 марта 2020, 09:24

Спикер Дмитрий Разумков прокомментировал недавнюю шумную отставку правительства Алексея Гончарука.

Разумков
Дмитрий Разумков прокомментировал отставку Алексея Гончарука / УНИАН

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков утверждает, что отставка Кабмина Алексея Гончарука была вполне логичной - по результатам работы правительства. С таким заявлением он выступил в эфире одного из украинских телеканалов. По мнению Разумкова, Алексей Гончарук "не сделал все то, чего ожидали, о чем говорили".

"Именно поэтому мы увидели и оценку деятельности правительства на табло Верховной Рады Украины. За это проголосовало достаточное количество народных депутатов. Понимая все те вызовы, которые сегодня стоят перед государством, понимая ту проблематику, понимая тот темп реформ или иногда недостаточно соответствующий темп реформ. Поэтому именно такое было принято решение и именно благодаря этому мы получили сегодня уже новое правительство", — заявил он. 

Напомним, в прошлую среду, 4 марта, Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Кабмина Алексея Гончарука. За отставку проголосовали 353 нардепа. Позднее президент Владимир Зеленский предложил на пост премьер-министра назначить вице-премьера Дениса Шмыгаля. 

Верховная Рада Алексей Гончарук Дмитрий Разумков Кабмин
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