Шмыгаль рассказал, когда Рада примет "коронавирусные" изменения в бюджет

Денис Шмыгаль / УНИАН

Глава Кабмина Денис Шмыгаль убежден, что нардепы Рады IX созыва поддержат внесение изменений в госбюджет на 2020-й уже через неделю.

С таким заявлением премьер выступил в украинском телеэфире.

"Мы приняли бюджет на доработку, чтобы услышать предложения и поправки. Уверен, он будет проголосован через 7-8 дней. Мы работали над бюджетом совместно с парламентским комитетом практически в круглосуточном режиме. Это бюджет чрезвычайной ситуации. В нем создан Фонд для борьбы с COVID-19. Мы сохранили практически все основные расходы, одновременно предложив наполнить Фонд на 97,1 миллиарда гривен", - заявил он.

Напомним, в понедельник, 30 марта, украинский парламент провел сразу три внеочередных заседания - в том числе два с участием президента Владимира Зеленского. Депутаты уволили министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского и (со второго раза) назначили на их места Максима Степанова и Сергея Марченко. Кроме того, нардепы проголосовали новый закон о банках, который требовал для предоставления очередного транша кредита МВФ. Уже ночью 31 марта Рада проголосовала за открытие в Украине рынка сельскохозяйственной земли.