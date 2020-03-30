Рада уволила Емца - не продержался на посту главы Минздрава даже месяц

Илья Емец уволен с должности министра здравоохранения / moz.gov.ua

В понедельник, 30 марта, Верховная Рада Украины уволила Илью Емца с должности главы Минздрава.

За такое решение проголосовал 271 народный депутат.

Отметим, Минздрав оказался в подчинении 64-летнего врача-хирурга Ильи Емца 4 марта, и, как видим, он продержался на посту мининстра всего 26 дней.

Добавим, что политический эксперт Виктор Таран убежден, что увольнение Емца, и то, что Рада не поддержала кандидатуру Степанова на пост нового министра здравоохранения, красноречиво говорит о том, что президент Украины Владимир Зеленский потерял парламент.

"Здається, Зеленський остаточно втратив парламент і - Владу в Країні.

Голосів у нього немає під жодне голосування. Взагалі. Максимум, на що він може розраховувати, це на підтримку від 140-150 депутатів.

Тепер йому навіть Голос із ЄС не допоможуть. Якби захотіли.

А наразі так виглядає, що через недолугі пропозиції по змінам до бюджету (з гуманітарної сфери забирають все фінансування) на підтримку ЄС та Голосу Зеленському не варто сподіватись

Вперше в історії сучасної України ми з вами спостерігаємо як Влада міняється не завдяки вуличним протестам, а в результаті "тихого олігархічного перевороту", - высказался Таран на своей странице в Фейсбуке.

Читайте такжеВ Раде не поддержали кандидатуру Степанова на пост главы МинздраваНапомним, ранее сообщалось, министр здравоохранения Илья Емец отличился странным заявлением по коронавирусу.

"Я призываю не только государство, но и бизнес Украины присоединиться и сознательно сделать так, чтобы у нас тесты – и экспресс, и серологические – были массово для всех украинцев. Мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет. Хоть это и обидно, но продолжительность жизни средняя для мужчин, по-моему, составляет 65 лет. Поэтому я скажу откровенно, что финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю. Я все время говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов", – добавил Емец в интервью на телеканале 112 Украина.