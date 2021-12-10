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Ахметов опередил Ермака, а Данилов попал в ТОП-5: Фокус назвал самых влиятельных украинцев

10 декабря 2021, 22:30
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Пятым в списке самых влиятельных людей Украины оказался бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Владимир Зеленский
Самым влиятельным украинцем оказался президент Владимир Зеленский / Фото Reuters

Согласно версии журнала Фокус, наиболее влиятельным человеком Украины сегодня является президент Владимир Зеленский. На втором месте самый богатый человек страны Ринат Ахметов. Третьим оказался руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Четвертое место занял секретарь СНБО Алексей Данилов. Пятый в списке – бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Как сообщает УНИАН, еженедельник назвал имена 100 наиболее влиятельных украинцев. В списке, который составили журналисты совместно с экспертным сообществом, оказались люди, больше всего влияющие на политические, экономические, социальные и культурные события в стране. Среди них бизнесмены, политики, артисты, спортсмены, журналисты, общественные деятели.

ТОП-5 самых влиятельных людей Украины

Владимир Зеленский

Наиболее влиятельный украинец – президент Владимир Зеленский, который занял первое место в рейтинге.

Ринат Ахметов

Вторым оказался самый богатый украинец, владелец группы SCM Ринат Ахметов, контролирующий существенную часть украинской экономики. Примечательно, что бизнесмен впервые оказался в оппозиции к власти. На принадлежащих ему телеканалах можно увидеть острую критику в адрес команды президента Владимира Зеленского. Появляются предпосылки к созданию новой политической партии при его поддержке.

Андрей Ермак

На третьем месте глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. В его руках серьезная политическая власть. Чиновник также курирует международные вопросы в президентской канцелярии.

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Алексей Данилов

Четвертый – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. В журнале отмечается, что после его назначения СНБО стал одним из главных поставщиков новостей.

Дмитрий Разумков

Пятый в списке – народный депутат, бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Политик отправился в свободное политическое плавание и сейчас рассматривается в качестве возможного конкурента Владимира Зеленского на следующих президентских выборах.

Кто еще оказался в рейтинге

В списке самых влиятельных украинцев также оказались доктор и блогер Евгений Комаровский, чемпион мира по боксу Александр Усик, бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, прима-балерина Екатерина Кухар и бронзовый призер Олимпиады-2020 Дарья Белодед, которая замыкает сотню.

Подчеркивается, что места распределяли исходя из опроса экспертов и мнения редакции. Итоговая оценка состояла из пяти критериев – влияние на решения, которые принимаются в государства, общественное мнение, бизнес-влияние, личная популярность, а также родственные связи.

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