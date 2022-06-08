"Аппетиты не ограничатся Украиной": Подоляк о планах Госдумы по Литве

Михаил Подоляк высказался о планах Госдумы / ОПУ

Планы Госдумы России отменить постановление о независимости Литвы является очередным доказательством неисправности российской власти, говорится в сообщении советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter.

"Это (планы об "отмене" независимости Литвы - ред.) еще одно доказательство того, что аппетиты империи не ограничиваются Украиной. Любые разговоры о пути к миру через сохранения варварской физиономии России - самообман, который принесет войну на территорию ЕС", - подчеркнул Подоляк.

По его словам, сейчас войну возможно остановить только если союзники Украины ускорят и увеличат военную помощь для ВСУ.

Ранее мы писали о том, что в Госдуму России был внесен законопроект, предполагающий отмену постановления Государственного Совета СССР О признании независимости Литовской Республики. Москва якобы вправе это сделать, поскольку после "референдума" по поправкам в Конституцию она стала, дескать, правопреемником Советского Союза на своей территории. В документе указано, что постановление о независимости Литвы, мол, было незаконным.

Автором законопроекта, направленного на отмену постановления о независимости Литвы, стал депутат от Единой России Евгений Федоров. В пояснительной записке к документу указано, что Россия, дескать, может принять такое решение, поскольку после внесения поправок в Конституцию она признала себя правопреемником СССР.

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