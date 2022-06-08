В России собрались "отменить" независимость Литвы и настаивают на ее "незаконном" выходе из СССР

Россия, дескать, признала себя "правопреемником" СССР и может "отменить" независимость Литвы / Коллаж Pixabay, Госдума РФ

В Госдуму России был внесен законопроект, предполагающий отмену постановления Государственного Совета СССР О признании независимости Литовской Республики. Москва якобы вправе это сделать, поскольку после "референдума" по поправкам в Конституцию она стала, дескать, правопреемником Советского Союза на своей территории. В документе указано, что постановление о независимости Литвы, мол, было незаконным.

Как сообщает МК, автором законопроекта, направленного на отмену постановления о независимости Литвы, стал депутат от Единой России Евгений Федоров. В пояснительной записке к документу указано, что Россия, дескать, может принять такое решение, поскольку после внесения поправок в Конституцию она признала себя правопреемником СССР.

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По словам депутата, в марте 1991 года в СССР провели референдум, по итогам которого население проголосовало за решение в пользу сохранения Союза как единого государства.

Однако в сентябре того же года на первом заседании Государственного Совета СССР под руководством президента Советского Союза Михаила Горбачева приняли постановление Госсовета № ГС-1 О признании независимости Литовской Республики.

Инициатор законопроекта Федоров настаивает на том, что данное постановление, дескать, было незаконным.

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Помощь Литвы Украине

Напомним, Литва поддерживает Киев в войне России против Украины. Вильнюс помогает украинскому государству политическим, дипломатическим и военным путем.

В мае сейм Литвы принял резолюцию, в которой Россия была признана государством-террористом. В документе указано, что войска РФ совершили массовые военные преступления в Буче, Ирпене, Бородянке и Гостомеле. В действиях оккупантов усматривается задача полного или частичного уничтожения украинской нации. Литовский парламент предложил создать уголовный трибунал для ареста всех винновых, включая высших российских политических лиц.

В начале июня в Литве заявили о том, что собрали 5 миллионов евро на беспилотник Bayraktar для Украины. Турция, в свою очередь, согласилась бесплатно отдать БПЛА Киеву. Собранные деньги пойдут на боеприпасы к летательному аппарату и гуманитарные цели.

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