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Арестович резко ответил Разумкову на его совет "поехать в Талибан"

7 сентября 2021, 23:20
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Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович признался, что у него нет конфликтов со спикером парламента.

Арестович
Арестович ответил Разумкову / УНИАН

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович ответил спикеру парламента Дмитрию Разумкову, который посоветовал ему "ехать в Талибан", сообщает Страна.

По словам Арестовича, у него нет конфликта с главой Верховной Рады.

"Я могу ему только посочувствовать, у него сложный политический сезон. Наверное, не хватает нервов его начинать. Передайте ему, что я мысленно с ним и всячески его поддерживаю в борьбе за интересы и достижения Украины", - заявил он, добавив, что не обижается на Разумкова.

"Понимаете, я 25 лет профессионально занимаюсь психологией и я не обижаюсь на пациентов", - сказал Арестович.

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Ранее Главред писал о том, что советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович предложил Украине изменить название государства. К тому же он считает, что россияне незаконно присвоили себе бренд Руси.

По мнению советника Ермака, если бы Украина вернула себе статус Руси, многое бы изменилось. Он также рассматривает варианты двойного названия для нашего государства.

viber
Алексей Арестович Дмитрий Разумков
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