Вятрович рассказал о последствиях скандальной идеи о переименовании Украины

Вятрович раскритиковал идею о переименовании Украины / УНИАН

Известный украинский историк и нардеп от Евросолидарности Владимир Вятрович негативно отреагировал на идею спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича о переименовании Украины в Русь-Украину.

Так, в эфире телеканала ICTV Вятрович заявил, что такая инициатива вредна по двум причинам:

во-первых, из-за раскола общества по национальной идентичности,

во-вторых, это негативно повлияет на внешнеполитическое положение Украины.

"Это очередная попытка расколоть украинское общество на вопросах национальной идентичности", - отметил народный избранник.

По мнению Вятровича соседние государства воспримут переименование Украины как неудачную шутку и несерьезность.

"Я уже молчу о том, что попытка перевести это новое название Русь-Украина любом языке приведет к тому, что Украину будут воспринимать именно как часть России", - подытожил он.

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Ранее Главред писал о том, что советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович предложил Украине изменить название государства. К тому же он считает, что россияне незаконно присвоили себе бренд Руси.

По мнению советника Ермака, если бы Украина вернула себе статус Руси, многое бы изменилось. Он также рассматривает варианты двойного названия для нашего государства.