Арестович сделал заявление о новых учениях России и предупредил об опасности для Украины

У России есть специальный план, и территория Беларусь может помочь его реализовать – Арестович / УНИАН

Запланированные на сентябрь военные учения России и Беларуси Запад-2021 могут быть опасными для Украины. Подобные маневры предусматривают развертывание войск, поэтому угроза существует всегда. После российских учений 2008 года произошла война против Грузии, а учения 2012 года ознаменовались последующим захватом Крыма. У РФ есть специальный военный план, который предусматривает использование белорусской территории для реализации своих задач. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что любые военные учения опасны, а под видом маневров может осуществиться развертывание войск. Россия неоднократно использовала подобный прием с последующей реализацией агрессивной милитаристской политики.

"В любых военных учениях всегда есть потенциальная угроза, потому что перед началом войны есть главная проблема - обеспечить развертывание войск. И лучший способ их развернуть и сказать "не бойтесь, ничего страшного" - это залегендировать их военными учениями. Именно поэтому любые учения являются угрозой. Я напомню, что после учений "Кавказ-2008" началась агрессия России против Грузии. А после учений "Кавказ-2012" начался захват Крыма", - объяснил Арестович.

Также он добавил, что у России есть специальный военный план, предусматривающий использование территории Беларуси. Однако позволит ли белорусское государство реализовать российские планы, пока непонятно.Читайте также"Угроза не миновала": Кулеба заявил, что российские войска по-прежнему у наших ворот

"Это вопрос не веры или неверия. Есть оперативный план России, который заключается в том числе и в использовании белорусской территории. Они нам известны, и россияне их не очень скрывают, это известно из открытых источников. Россияне очень хотят использовать территорию Беларуси. А позволят ли им белорусы - мы посмотрим", - подчеркнул Алексей Арестович.

Война России и Украины