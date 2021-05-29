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Арестович сделал заявление о новых учениях России и предупредил об опасности для Украины

29 мая 2021, 03:55
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После учений Кавказ-2012 началась аннексия Крыма, поэтому военные маневры всегда представляют опасность, считает Алексей Арестович.

Арестович
У России есть специальный план, и территория Беларусь может помочь его реализовать – Арестович / УНИАН

Запланированные на сентябрь военные учения России и Беларуси Запад-2021 могут быть опасными для Украины. Подобные маневры предусматривают развертывание войск, поэтому угроза существует всегда. После российских учений 2008 года произошла война против Грузии, а учения 2012 года ознаменовались последующим захватом Крыма. У РФ есть специальный военный план, который предусматривает использование белорусской территории для реализации своих задач. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что любые военные учения опасны, а под видом маневров может осуществиться развертывание войск. Россия неоднократно использовала подобный прием с последующей реализацией агрессивной милитаристской политики.

"В любых военных учениях всегда есть потенциальная угроза, потому что перед началом войны есть главная проблема - обеспечить развертывание войск. И лучший способ их развернуть и сказать "не бойтесь, ничего страшного" - это залегендировать их военными учениями. Именно поэтому любые учения являются угрозой. Я напомню, что после учений "Кавказ-2008" началась агрессия России против Грузии. А после учений "Кавказ-2012" начался захват Крыма", - объяснил Арестович.

Также он добавил, что у России есть специальный военный план, предусматривающий использование территории Беларуси. Однако позволит ли белорусское государство реализовать российские планы, пока непонятно.Читайте также"Угроза не миновала": Кулеба заявил, что российские войска по-прежнему у наших ворот

"Это вопрос не веры или неверия. Есть оперативный план России, который заключается в том числе и в использовании белорусской территории. Они нам известны, и россияне их не очень скрывают, это известно из открытых источников. Россияне очень хотят использовать территорию Беларуси. А позволят ли им белорусы - мы посмотрим", - подчеркнул Алексей Арестович.

Война России и Украины

  • Бывший начальник Генштаба ВСУ Игорь Романенко ранее заявлял, что Украине следует вести внимательное наблюдение за военной ситуацией. Российские незаконные вооруженные формирования ведут боевые действия на линии разграничения на Донбассе, а Москва может оперативно вернуть свои войска к украинским границам. Нельзя допустить ошибки конфликта в Приднестровье – Киеву не следует вести политических переговоров с боевиками "ДНР" и "ЛНР".
  • Как полагает политолог Андрей Пионтковский, если РФ решится на новую военную агрессию против Украины на Донбассе, Запад в итоге примет решение отключить Москву от SWIFT и пойдет на блокаду экспорта энергоресурсов.
  • Бывший председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко полагает, что Россия ставит на капитуляцию украинского государства и стремится вернуть Киев в фарватер политического влияния Москвы. В Кремле работают над тем, чтобы заблокировать вступление государства в НАТО.
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