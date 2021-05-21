Арестович сделал заявление о сценариях по Донбассу после переговоров с Путиным

Встреча Байдена и Путина может решить многие вопросы, в числе которых и Донбасс - Арестович / УНИАН

Россия с марта 2015 года запустила процесс фактического присоединения оккупированного Донбасса, когда там была введена рублевая зона. Сейчас россияне решают вопросы с паспортами РФ для жителей ОРДЛО и ситуацию с голосованием в Госдуму. Перспективы урегулирования военного конфликта на востоке Украины зависят от переговоров Байдена с Путиным, Зеленского с Путиным, кандидатуры нового канцлера ФРГ и парламентских выборов в России. Уже 1 октября политическая картина в Европе переформатируется и станет понятно, в каком направлении будет работать вопрос российско-украинского конфликта. Об этом заявил спикер делегации Киева в ТКГ Алексей Арестович.

"Аннексия Донбасса де-факто уже идет, она началась с марта 2015 года, когда Россия установила на оккупированных территориях рублевую зону. Сейчас они "качают" тему с паспортами, решая многие вопросы, в частности, голосование по спискам Единой России на выборах в Госдуму в сентябре", - рассказал он в эфире телеканала Украина 24.

По словам эксперта, в скором времени произойдет ряд процессов, которые продемонстрируют, в каком направлении движется процесс по урегулированию конфликта на Донбассе. Первым фактором является встреча президента США Байдена с главой РФ Путиным, на которой может "многое решиться", вторым – возможная встреча президента Украины Зеленского с Путиным. Она может "многое решить или не решить ничего". Третий момент это кандидатура нового канцлера Германии и уход Меркель. Четвертым фактором выступают выборы в российскую Госдуму.Читайте такжеСМИ узнали о сценариях Запада в случае эскалации войны России и Украины на Донбассе

Арестович уточнил, что 1 октября, когда политическая картина Европы изменится, для Украины станут понятны перспективы разрешения вопроса конфликта Москвы и Киева на Донбассе.

"И куда должны деться российские войска из наших границ, потому что учения Запад-2021 как раз будут в начале сентября. То есть 1 октября станет понятно, куда идем дальше с мирным процессом, тогда переформатируется ситуация в Европе, станет понятно, что с Северным потоком- 2, какая ситуация в четырехугольнике ЕС-США-Россия-Украина", - подчеркнул Алексей Арестович.

Переговоры по Донбассу