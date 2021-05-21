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Арестович сделал заявление о сценариях по Донбассу после переговоров с Путиным

21 мая 2021, 08:52
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В октябре для Украины станет понятно, что будет с урегулированием военного конфликта на Донбассе, утверждает Алексей Арестович.

Арестович
Встреча Байдена и Путина может решить многие вопросы, в числе которых и Донбасс - Арестович / УНИАН

Россия с марта 2015 года запустила процесс фактического присоединения оккупированного Донбасса, когда там была введена рублевая зона. Сейчас россияне решают вопросы с паспортами РФ для жителей ОРДЛО и ситуацию с голосованием в Госдуму. Перспективы урегулирования военного конфликта на востоке Украины зависят от переговоров Байдена с Путиным, Зеленского с Путиным, кандидатуры нового канцлера ФРГ и парламентских выборов в России. Уже 1 октября политическая картина в Европе переформатируется и станет понятно, в каком направлении будет работать вопрос российско-украинского конфликта. Об этом заявил спикер делегации Киева в ТКГ Алексей Арестович.

"Аннексия Донбасса де-факто уже идет, она началась с марта 2015 года, когда Россия установила на оккупированных территориях рублевую зону. Сейчас они "качают" тему с паспортами, решая многие вопросы, в частности, голосование по спискам Единой России на выборах в Госдуму в сентябре", - рассказал он в эфире телеканала Украина 24.

По словам эксперта, в скором времени произойдет ряд процессов, которые продемонстрируют, в каком направлении движется процесс по урегулированию конфликта на Донбассе. Первым фактором является встреча президента США Байдена с главой РФ Путиным, на которой может "многое решиться", вторым – возможная встреча президента Украины Зеленского с Путиным. Она может "многое решить или не решить ничего". Третий момент это кандидатура нового канцлера Германии и уход Меркель. Четвертым фактором выступают выборы в российскую Госдуму.Читайте такжеСМИ узнали о сценариях Запада в случае эскалации войны России и Украины на Донбассе

Арестович уточнил, что 1 октября, когда политическая картина Европы изменится, для Украины станут понятны перспективы разрешения вопроса конфликта Москвы и Киева на Донбассе.

"И куда должны деться российские войска из наших границ, потому что учения Запад-2021 как раз будут в начале сентября. То есть 1 октября станет понятно, куда идем дальше с мирным процессом, тогда переформатируется ситуация в Европе, станет понятно, что с Северным потоком- 2, какая ситуация в четырехугольнике ЕС-США-Россия-Украина", - подчеркнул Алексей Арестович.

Переговоры по Донбассу

  • Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая в ходе своей пресс-конференции заявил, что Банковая ведет переговоры с Кремлем по вопросу организации встречи главы украинского государства с президентом РФ Владимиром Путиным.
  • В Кремле подтвердили данную информацию. По словам Дмитрия Пескова, переговоры по этому вопросу ведет замглавы АП РФ Дмитрий Козак. Однако Москва пока не видит реальной перспективы реализации диалога Путина и Зеленского.
  • Владимир Зеленский считает, что для урегулирования конфликта на Донбассе он должен провести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, как утверждает главы государства, рассматривается вариант подобной дискуссии с подключением США.
  • По мнению Зеленского, если Украине не удастся разрешить военную конфронтацию на востоке страны при помощи различных механизмов, вопрос Донбасса может быть вынесен на всеукраинский референдум.

Владимир Зеленский Владимир Путин Джо Байден Алексей Арестович новости Украины новости Донбасса
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