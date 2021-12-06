Большая война РФ и Украины – катастрофа для Москвы и Европы: Резников призвал Запад к контрудару

У Украины и Запада должен быть общий ответ на военную угрозу России - Резников / УНИАН

В планах РФ не только оккупация территорий Украины, но и полная ликвидация государства. Запад должен не только говорить о серьезных угрозах, связанных с возможным переходом российско-украинского конфликта в новую фазу, но и предпринимать ответные действия. Нужно предотвратить обострение конфронтации, которое станет катастрофой и для России, и для Европы. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В интервью АрмияInform он рассказал о том, что максимальной целью Кремля является уничтожение Украины как государства.

Читайте такжеУкраина в окружении 175 тысяч военных РФ: в Минобороны объявили о готовности Киева к сценарию Москвы"План-максимум Кремля сделать так, чтобы Украины вообще не было. Это не секрет", - отметил Резников.

Также он добавил, что Запад должен не только признавать серьезную угрозу полномасштабного военного вторжения России в Украину, но и работать над ответными действиями. Этот вопрос неоднократно обсуждается с союзниками Киева.

"Единственное, что я подчеркиваю во время встреч с иностранными партнерами — если вы признаете аномальную угрозу и прогнозируете полномасштабное вторжение, то каким будет наш общий ответ? Это ведь логично", - добавил министр.

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Кроме того, глава Минобороны призвал не допустить эскалацию военного конфликта России и Украины во избежание крайне негативных последствий для российского государства и Европы.

"Надо предотвратить возможную эскалацию, поскольку она станет катастрофой и для самой России, и для Европы", - подчеркнул Алексей Резников.

Войска России у границ Украины

Американские журналисты изданий The Washington Post и Politico в конце октября опубликовали статьи, в которых говорилось о стягивании войск России к границам Украины. В качестве аргументации своих сведений они обнародовали спутниковые фотоснимки перемещения войск.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил о серьезной тревоге в Киеве из-за информации по войскам России неподалеку от границ. По его словам, украинское государство опасается повторения ситуации 2014 года, когда Москва оккупировала Крым и Донбасс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что маневры российских войск у границ Украины связаны с якобы "угрозами со стороны НАТО". Из-за этого в Кремле решили призвать США провести переговоры на уровне главы государств – Путина и Байдена.

Диалог Байдена и Путина состоится 7 декабря. В ходе переговоров хозяин Белого дома намерен заявить главе Кремля о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что Москва готова гарантировать безопасности Киеву в том случае, если будут реализованы Минские соглашения.

Журналисты Reuters провели опрос среди ряда экспертов на Западе и в России, после чего усомнились в высокой вероятности запуска сценария военного вторжения в Украину. Они полагают, что маневры российских войск связаны с демонстрацией миру "красных линий" Москвы в отношении украинского государства.