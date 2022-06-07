"Дать Путину небольшую победу": на Западе двигают идею с "референдумом" на Донбассе

Историк Люттвак утверждает, что "референдум" на Донбассе - дескать, единственный вариант завершения войны России с Украиной / Коллаж Reuters, Википедия

Американский военный эксперт Эдвард Люттвак продвигает на Западе идею о проведении так называемого "референдума" в Донецкой и Луганской областях в качестве, дескать, единственного варианта завершения войны. По его мнению, Россию победить нельзя, а Украину невозможно заставить сдаться. Российская пропаганда уже тиражирует десятки новостей специалиста, который более 5 лет продвигает российские нарративы и предлагает "дать Путину небольшую победу". Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

В сообщении Центра указано, что американский военный стратег Эдвард Люттвак продвигает идею якобы "референдума" на Донбассе в качестве единственного способа для завершения войны.

Читайте также"Мирный план" по войне РФ против Украины: Зеленский отверг переговоры с Западом"Такое мнение он высказал в интервью Die Welt 5 июня. Е.Люттвак считает, что "обе стороны должны выиграть в войне", поскольку, по его мнению, "невозможно победить Россию и невозможно заставить Украину сдаться", - отмечают в СНБО.

Кроме того, с апреля он работает над продвижением идеи проведения, мол, "настоящего референдума" на части территорий Донбасса. И именно последнее интервью Люттвака пропаганда России использовала в создании десятка новостей, в которых говорится о том, что "Украина не может отказать народу в выборе".

В СНБО пришли к выводу, что Люттвак более 5 лет продвигает пророссийские нарративы в информационном пространстве Запада, однако его идеи, связанные с необходимостью "дать Путину небольшую победу", не пользуются поддержкой.

"Сейчас его заявления о референдуме и необходимости "дать Путину небольшую победу" - лишь корректировка идеи мирных переговоров между Россией и Украиной, озвученной на форуме в Давосе, но не получившей должной поддержки в мире", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

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"Мирный план" по завершению войны России против Украины

Италия 19 мая подала в Организацию объединенных наций план завершения войны России против Украины. Документ состоит из четырех основных пунктов – прекращение огня, демонтаж лини боевых столкновений, быстрое вступление Украины в Евросоюз, отказ Киева от интеграции в НАТО, подписание РФ и Украиной договора по Крыму и Донбассу, а также новое соглашение о мире и безопасности в Европе.

CNN 4 июня со ссылкой на собственные источники сообщил, что представители США, Евросоюза и Великобритании ведут консультации по плану завершения войны Москвы против Киева. Причем украинская сторона в таких переговорах не участвует.

Рассматривается, в том числе, и план, который Италия представила в ООН.

Переговоры противоречат позиции США, согласно которой дискуссий по Украине без Киева быть не должно. Однако Вашингтон не оказывает давления на Киев и не принуждает Украину к переговорам с Россией. Скорее, Запад обсуждает модели, которые можно было бы предложить украинскому государству.

Впрочем, подчеркивается, что Украина вряд ли пойдет на уступки своих территорий. План Италии также не поддерживают и США.

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