"Дать Путину небольшую победу": на Западе двигают идею с "референдумом" на Донбассе

На Западе снова призывают "сохранить Путину лицо", и такие месседжи уже распространяет пропаганда России.
Американский военный эксперт Эдвард Люттвак продвигает на Западе идею о проведении так называемого "референдума" в Донецкой и Луганской областях в качестве, дескать, единственного варианта завершения войны. По его мнению, Россию победить нельзя, а Украину невозможно заставить сдаться. Российская пропаганда уже тиражирует десятки новостей специалиста, который более 5 лет продвигает российские нарративы и предлагает "дать Путину небольшую победу". Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
В сообщении Центра указано, что американский военный стратег Эдвард Люттвак продвигает идею якобы "референдума" на Донбассе в качестве единственного способа для завершения войны.
Читайте также"Мирный план" по войне РФ против Украины: Зеленский отверг переговоры с Западом"Такое мнение он высказал в интервью Die Welt 5 июня. Е.Люттвак считает, что "обе стороны должны выиграть в войне", поскольку, по его мнению, "невозможно победить Россию и невозможно заставить Украину сдаться", - отмечают в СНБО.
Кроме того, с апреля он работает над продвижением идеи проведения, мол, "настоящего референдума" на части территорий Донбасса. И именно последнее интервью Люттвака пропаганда России использовала в создании десятка новостей, в которых говорится о том, что "Украина не может отказать народу в выборе".
В СНБО пришли к выводу, что Люттвак более 5 лет продвигает пророссийские нарративы в информационном пространстве Запада, однако его идеи, связанные с необходимостью "дать Путину небольшую победу", не пользуются поддержкой.
"Сейчас его заявления о референдуме и необходимости "дать Путину небольшую победу" - лишь корректировка идеи мирных переговоров между Россией и Украиной, озвученной на форуме в Давосе, но не получившей должной поддержки в мире", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.
Смотрите видео ТСН – Подоляк назвал условие продолжения диалога Украины и России
"Мирный план" по завершению войны России против Украины
Италия 19 мая подала в Организацию объединенных наций план завершения войны России против Украины. Документ состоит из четырех основных пунктов – прекращение огня, демонтаж лини боевых столкновений, быстрое вступление Украины в Евросоюз, отказ Киева от интеграции в НАТО, подписание РФ и Украиной договора по Крыму и Донбассу, а также новое соглашение о мире и безопасности в Европе.
CNN 4 июня со ссылкой на собственные источники сообщил, что представители США, Евросоюза и Великобритании ведут консультации по плану завершения войны Москвы против Киева. Причем украинская сторона в таких переговорах не участвует.
Рассматривается, в том числе, и план, который Италия представила в ООН.
Переговоры противоречат позиции США, согласно которой дискуссий по Украине без Киева быть не должно. Однако Вашингтон не оказывает давления на Киев и не принуждает Украину к переговорам с Россией. Скорее, Запад обсуждает модели, которые можно было бы предложить украинскому государству.
Впрочем, подчеркивается, что Украина вряд ли пойдет на уступки своих территорий. План Италии также не поддерживают и США.
Главред рекомендует:
- Победа Украины над Россией беспокоит Запад: триумф Киева грозит риском ядерной эскалации – Politico
- "Сохранить лицо РФ" даже территориями Украины: у Зеленского резко ответили на публикацию в Politico
- "Украина не торгует суверенитетом": Подоляк резко ответил на статью в The New York Times