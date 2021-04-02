Элитные часы, авто и сотни тысяч в валюте: чем владеет Степанов

За 2020 год министр получил 497,5 тыс. грн заработной платы, еще 228,1 тыс. грн – проценты от вложений в банке.
Министр охраны здоровья Максим Степанов показал свод декларацию за 2020 год. Так чиновник указал квартиру в Киеве 340,9 м2, в которой сам проживает. Квартира принадлежит его супруге. Ей же принадлежит и паркоместо в столице площадью 18 м2.
Ювелирные украшения: Степанов владеет часами Rolex, Breguet и Piaget, а также картиной украинского художника Анатолия Криволапа, ее стоимость в декларации не указана.
Его супруга владеет двумя часами фирмы Breguet и по одной штуке от Rolex и Girard-Perregaux. Также в ее собственности ювелирные изделия:
- кольцо с бриллиантом,
- подвеска Mauboussin из драгоценного металла и камнями,
- подвеска и два кольца Cartier,
- две подвески и серьги Van Cleef & Arpels;
- шубы Marco & Vanoll и Loro Piana.
Степанов владеет автомобилями Range Rover 2014 года и Lexus LX470 2005 года. Его жена владеет автомобилями Lexus GX460 2013 года и Lexus LX 450 2016 года.
Читайте такжеСтепанов объяснил, можно ли колоть Sinovac после Covishield
За 2020 год министр получил 497,5 тыс. грн заработной платы, еще 228,1 тыс. грн – проценты от вложений в банке. Его жена за прошлый год заработала почти 2 млн грн.
Степанов задекларировал 160 тыс. грн и €11,3 тыс. наличными.
На его банковских счетах – 437,8 тыс. грн, €341 и $665 тыс.
Жена Степанова имеет наличными $27,3 тыс., на банковских счетах – 1,85 млн грн, €4 тыс. и $242 тыс.
- Ранее лидер партии Европейская солидарность и бывший президент Украины Петр Порошенко указал в декларации 222 миллиона гривен доходов за 2020 год, коллекцию картин российских художников и три элитных автомобиля. Такие данные содержатся в электронной декларации политика.