Элитные часы, авто и сотни тысяч в валюте: чем владеет Степанов

Степанов показал свою декларацию / МОЗ

Министр охраны здоровья Максим Степанов показал свод декларацию за 2020 год. Так чиновник указал квартиру в Киеве 340,9 м2, в которой сам проживает. Квартира принадлежит его супруге. Ей же принадлежит и паркоместо в столице площадью 18 м2.

Ювелирные украшения: Степанов владеет часами Rolex, Breguet и Piaget, а также картиной украинского художника Анатолия Криволапа, ее стоимость в декларации не указана.

Его супруга владеет двумя часами фирмы Breguet и по одной штуке от Rolex и Girard-Perregaux. Также в ее собственности ювелирные изделия:

кольцо с бриллиантом,

подвеска Mauboussin из драгоценного металла и камнями,

подвеска и два кольца Cartier,

две подвески и серьги Van Cleef & Arpels;

шубы Marco & Vanoll и Loro Piana.

Степанов владеет автомобилями Range Rover 2014 года и Lexus LX470 2005 года. Его жена владеет автомобилями Lexus GX460 2013 года и Lexus LX 450 2016 года.

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За 2020 год министр получил 497,5 тыс. грн заработной платы, еще 228,1 тыс. грн – проценты от вложений в банке. Его жена за прошлый год заработала почти 2 млн грн.

Степанов задекларировал 160 тыс. грн и €11,3 тыс. наличными.

На его банковских счетах – 437,8 тыс. грн, €341 и $665 тыс.

Жена Степанова имеет наличными $27,3 тыс., на банковских счетах – 1,85 млн грн, €4 тыс. и $242 тыс.