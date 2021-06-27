Илларинов перечислил ошибочные и правильные решения Зеленского

Андрей Илларионов высказался о политике Зеленского / УНІАН

Оценивать "эксперимент" с избранием на пост президента человека извне политики Владимира Зеленского, должен сам украинский народ. В России такой вариант развития событий также возможен. Об этом заявил российский экономист, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

"Когда Россия станет свободной страной - конечно, да. Оценивать украинский "эксперимент" должны сами украинцы. Судя по социологическим опросам, мнения разделились: есть люди, которые поддерживают Зеленского и считают правильными его действия, но есть и недовольные, которые выражают свою критику и свои возражения. Это нормальное состояние дел в свободном обществе. По некоторым направлениям были попытки принятия ошибочных решений, в некоторых - были сделаны правильные шаги", - пояснил эксперт в чате на Главреде.

Также Андрей Илларионов перечислил "ошибочные" по его мнению решения президента Владимира Зеленского.

"Например, попытки реализовать "формулу Штайнмайера", попытки создания совместного органа по "ЛНР" и "ДНР", попытки договориться. По-прежнему непонятно, почему провалилась операция с задержанием "вагнеровцов", - рассказал он.

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Также эксперт назвал пару шагов Зеленского, которые он считает правильными.

"В последние несколько недель Зеленский сделал несколько важных шагов, о которых мы уже говорили. В частности, по западных союзников, когда Зеленский обратился к Меркель и Байдену, а также к немецкой, американской, французской и британской общественности с изложением своей позиции. Как видим, эта его публичная интервенция принесла результаты. Байден, ранее отказывался разговаривать с Зеленским, в результате позвонил ему. Байден пригласил Зеленского с визитом в Вашингтон, значит, у них состоятся более развернутые переговоры, когда у Зеленского будет возможность более полно и подробно изложить свою точку зрения. По результатам прошлой беседы Байден вернул 150000000 долларов, которые к тому он срезал с военной помощи Украине. Так что есть и материальный результат. Благодаря этому Зеленский также восстановил в мире дискуссию по вопросу о приглашении Украины в НАТО и в качестве промежуточного шага - о предоставлении Украине ПДЧ. В общем довольно внушительный список результатов этого этапа активизации украинской дипломатии под руководством президента. Для Владимира Зеленского стало ясно, что он является главным лицом, ответственным за безопасность страны, причем единственным стратегическим способом обеспечить эту безопасность является евроатлантическая интеграция. Осознав это, он начал действовать. Причем его действия стали приносить весомые результаты. Достижения Зеленского следует признать", - подытожил Андрей Илларинов.

Также эксперт рассказал о том, что итоги встречи президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина могут обернуться негативными последствиями для Украины. Теперь не только Москва, но и Вашингтон будет оказывать давление на Киев с целью реализации Минских соглашений по Донбассу. Ситуация может быть использована Россией для нового витка гибридной войны против украинского государства.