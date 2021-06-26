Шантаж Украины со стороны США и России по Донбассу: Илларионов предупредил Киев об опасности

Появилась еще одна мощная страна, которая будет оказывать давление на Киев по Донбассу - Илларионов / УНИАН

Итоги встречи президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина могут обернуться негативными последствиями для Украины. Теперь не только Москва, но и Вашингтон будет оказывать давление на Киев с целью реализации Минских соглашений по Донбассу. Ситуация может быть использована Россией для нового витка гибридной войны против украинского государства. Об этом заявил российский экономист, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

В чате на Главреде в ответ на вопрос о том, будут ли США вслед за Россией оказывать давление на Украину в ситуации с Минскими соглашениями, он заявил о том, что такой сценарий вероятен.

"Вы правильно уловили главный итог женевского саммита для Украины. Он негативен для Украины, поскольку риски для нее существенно возросли. Ведь к противнику Украины, который семь лет требует от Киева выполнения вредных и опасных Минских соглашений, добавилась еще одна мощная страна, которая, пользуясь статусом союзника, будет давить на украинское государство", - сказал экономист.Читайте такжеФиниш Минского формата: Зеленский объявил о новых переговорах по Донбассу с Путиным и Байденом

Также он добавил, что Москва может воспользоваться данной ситуацией для реализации новых опасных сценариев против Украины.

"Опасаюсь, что новая ситуация может быть использована Путиным для нового витка "гибридной войны" и не только", - подчеркнул Андрей Илларионов.

Напомним, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что россияне согласятся на участие США в переговорах по Донбассу в том случае, если Вашингтон поддержит реализацию Минских соглашений в интересах Москвы.

Встреча Байдена и Путина