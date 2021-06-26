Шантаж Украины со стороны США и России по Донбассу: Илларионов предупредил Киев об опасности

Россия может запустить новый этап гибридной войны против Украины, считает Андрей Илларионов.
Итоги встречи президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина могут обернуться негативными последствиями для Украины. Теперь не только Москва, но и Вашингтон будет оказывать давление на Киев с целью реализации Минских соглашений по Донбассу. Ситуация может быть использована Россией для нового витка гибридной войны против украинского государства. Об этом заявил российский экономист, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.
В чате на Главреде в ответ на вопрос о том, будут ли США вслед за Россией оказывать давление на Украину в ситуации с Минскими соглашениями, он заявил о том, что такой сценарий вероятен.
"Вы правильно уловили главный итог женевского саммита для Украины. Он негативен для Украины, поскольку риски для нее существенно возросли. Ведь к противнику Украины, который семь лет требует от Киева выполнения вредных и опасных Минских соглашений, добавилась еще одна мощная страна, которая, пользуясь статусом союзника, будет давить на украинское государство", - сказал экономист.Читайте такжеФиниш Минского формата: Зеленский объявил о новых переговорах по Донбассу с Путиным и Байденом
Также он добавил, что Москва может воспользоваться данной ситуацией для реализации новых опасных сценариев против Украины.
"Опасаюсь, что новая ситуация может быть использована Путиным для нового витка "гибридной войны" и не только", - подчеркнул Андрей Илларионов.
Напомним, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что россияне согласятся на участие США в переговорах по Донбассу в том случае, если Вашингтон поддержит реализацию Минских соглашений в интересах Москвы.
Встреча Байдена и Путина
- Президент США Джо Байден и глава РФ Владимир Путин провели переговоры 16 июня в Женеве в рамках американо-российского саммита. Делегации стран обсудили ряд проблем в отношениях двух государств.
- По итогам встречи Байдена и Путина в Госдепе заявили, что главе Кремля в Женеве сообщили о поддержке Вашингтоном территориальной целостности и суверенитета Украины.
- Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала, что Вашингтон не собирается отменять санкции против России, которые были введены из-за агрессии Москвы в отношении Киева.
- Президент Владимир Зеленский считает, что сделки Байдена и Путина по Украине не было. Однако Путин, по его мнению, получил информацию о том, что украинского государства не будет в НАТО в ближайшее время.