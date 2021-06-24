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Сделка Байдена и Путина по Украине: Зеленский раскрыл детали саммита в Женеве

24 июня 2021, 22:24

Байден сказал Путину, что Украина не присоединиться к НАТО в ближайшее время, считает Владимир Зеленский.

зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

В ходе встречи президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина многие вопросы остались без ответов. Хозяин Белого дома поднимал вопросы Донбасса и поддержки Украины, а Путин получил информацию о том, что Киев в ближайшее время не присоединится к НАТО. Никакой сделки по Украине не состоялось, что является положительным итогом встречи. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе интервью на канале 1+1 он предположил, что США и России не удалось получить ответы и сделать выводы по всем вопросам. Байден говорил с Путиным о Донбассе и Украине, подчеркивая поддержку Вашингтоном территориальной целостности и суверенитета украинского государства.

"Я думаю, что обе стороны не получили выводы и ответы на все вопросы, которые вы сейчас сказали. Именно на все. Я думаю, что они должны были подняты эти вопросы. И поднимала американская сторона, уверен, вопрос Донбасса и поддержки нашего суверенитета и территориальной целостности. И уверен об этом, потому что говорю откровенно, что президент Байден мне говорил об этом", - сказал Зеленский.

По его словам, Байден и Путин также обсудили перспективы вступления Украины НАТО. Причем российский президент, скорее всего, получил информацию о том, что украинское государство в ближайшее время не интегрируется в Североатлантический альянс. Сделки по Украине не было, тем более США знают позицию Киева по данному вопросу.

"Что касается НАТО, уверен, что обсудили. Уверен, действительно, что "одним мазком". Уверен, что президент России Путин получил, я думаю, информацию, что завтра-послезавтра вряд ли Украина получит НАТО или ПДЧ. Я думаю, что ему никто ничего не обещал. Я уверен, что и наоборот, он ничего не обещал. Я считаю положительным, что они встретились. Положительно и точно, что никто никому не передавал Украине. Я уверен. Они знают мое отношение. Знают Соединенные Штаты мое резкое отношение к этому", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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