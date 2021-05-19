Комитет принял важное решение по министру инфраструктуры

Участие в сегодняшнем заседании комитета принимали народные депутаты, руководство и представители МИУ, а также руководство и представители Укравтодора.
Комитет Верховной рады по вопросам транспорта и инфраструктуры на заседании 19 мая рассмотрел кандидатуру Александра Кубракова на должность главы Мининфраструктуры. Комитет рекомендовал нардепам одобрить это назначение, говорится на его странице в Facebook.
"Члены комитета в ходе заседания поддержали представление премьер-министра о назначении Кубракова на должность министра инфраструктуры и рекомендовали Верховной раде Украины назначить Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины", - заявили в комитете.
Участие в сегодняшнем заседании комитета принимали народные депутаты, руководство и представители МИУ, а также руководство и представители Укравтодора.
Перестановки в Кабинете министров - о чем ранее писал Главред:
- Во вторник, 18 мая, Верховная Рада поддержала отставку Максима Степанова с поста министра здравоохранения. "За" проголосовали 292 парламентария.
- Также 280 народных депутатов проголосовали за увольнение Игоря Метрашко с поста министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
- Кроме того, 284 народных избранника проголосовали за отставку главы министерства инфраструктуры Владислава Криклия.
Автор: Екатерина Трохимчук