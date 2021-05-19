Комитет принял важное решение по министру инфраструктуры

Комитет принял решение по кандидату на пост министра / РБК-Украина

Комитет Верховной рады по вопросам транспорта и инфраструктуры на заседании 19 мая рассмотрел кандидатуру Александра Кубракова на должность главы Мининфраструктуры. Комитет рекомендовал нардепам одобрить это назначение, говорится на его странице в Facebook.

"Члены комитета в ходе заседания поддержали представление премьер-министра о назначении Кубракова на должность министра инфраструктуры и рекомендовали Верховной раде Украины назначить Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины", - заявили в комитете.

Участие в сегодняшнем заседании комитета принимали народные депутаты, руководство и представители МИУ, а также руководство и представители Укравтодора.

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