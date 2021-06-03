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"Красная тряпка для Путина": посол сказал, почему в Германии не поддерживают рвение Украины в НАТО

3 июня 2021, 10:50

Немецкая сторона не хочет спровоцировать президента РФ, полагает Мельник.

Посол поделился, что в Германии из-за Путина не поддерживают рвение Украины в Альянс
В ФРГ из-за Владимира Путина не поддерживают рвение Украины в НАТО, поделился Андрей Мельник / Скриншот видео с youtube.com

Посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник считает, что наша страна сможет обеспечить населению безопасность только в том случае, если станет членом военно-политического блока НАТО (Североатлантический Альянс).

Партнеры украинского государства в Германии, к сожалению, не разделяют видение Киева, рассказал дипломат в интервью немецкому журналу loyal, которое опубликовано на сайте посольства нашей страны.

По его словам, немецкие партнеры опасаются, что, разделив позицию Украины, смогут спровоцировать российского президента Владимира Путина.

"Однако эта дилемма является притянутой за уши. Именно вхождение Украины, которая как с политической, так и культурной точки зрения является неотъемлемой составляющей западного сообщества ценностей, в НАТО и Европейский Союз отвечает интересам ФРГ", – подчеркнул собеседник.

Напомним, Украина отказался от внеблокового статуса и взял курс на вступление в НАТО после того, как российская сторона в 2014 году пошла на агрессивные действия – захватила Крым и вторглась на часть Донбасса.

Киев начал реформировать армию, чтобы ее стандарты соответствовали натовским. Украинское государство ждет План действий по членству в НАТО. РФ категорически против того, что Украина пополнила ряды стран-членов Альянса.

НАТО Андрей Мельник
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