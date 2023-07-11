НАТО боится ядерной войны на фоне вступления Украины в Альянс - Портников

Запад думает, как предоставить Украине гарантии безопасности, чтобы не вступить в прямой конфликт с РФ.

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НАТО боится ядерного конфликта с РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

НАТО ищет варианты для оказания помощи Украине в вопросе присоединения к Альянсу. При этом там боятся, что подобные действия могут привести к прямому конфликту с Россией и ядерной войне. Об этом в интервью Главреду рассказал публицист и журналист Виталий Портников.

"Во многих западных странах есть вопрос — как это сделать, чтобы не создать возможности прямого конфликта с Российской Федерацией, потому что тогда это будет конфликтом ядерного блока и ядерной державы. И Москва активно эксплуатирует эти страхи - она делает все возможное, чтобы они сохранялись в западном политическом мышлении как главная проблема", - сказал Портников.

Он добавил, что даже США осторожничают в вопросе членства Украины в НАТО и предоставления гарантий безопасности. Однако пока нельзя делать прогнозы, ведь пока неясно, что именно предложат Украине на саммите в Вильнюсе.

"Мне кажется, что сейчас продолжаются консультации. Могут быть какие-то варианты типа дорожной карты на год, или как будут выглядеть гарантии стран-членов НАТО для Украины. Возможны варианты усиления полномочий совета Украина-НАТО. В любом случае говорить сейчас о том, какими будут решения, не стоит", - сказал Портников.

Кто такой Виталий Портников? Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Смотрите интервью Виталия Портникова Главреду:

Ядерный шантаж РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что подрыв Запорожской АЭС будет считаться применением ядерного оружия. По словам Данилова, кое-кто из западных партнеров объясняет стране-агрессору России, что этого не стоит делать, потому что последствия будут "абсолютно катастрофическими для РФ".

В то же время заместитель председателя Совета безопасности агрессора России Дмитрий Медведев разразился угрозой ударов РФ по АЭС в Украине и ядерным объектам в ЕС. Он отметил, что если в Москве "подтвердят" якобы "попытки ударов ракетами Storm Shadow по Смоленской АЭС", то оккупанты могут нанести удар по трем украинским атомным электростанциям и даже ядерным объектам в Восточной Европе.

Публицист и журналист Виталий Портников заявил, что НАТО не защитит Украину от ядерного удара. Украина получит гарантии безопасности лишь после того, как получит приглашение в НАТО.

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