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"Гарантий безопасности нет": НАТО не защитит Украину от ядерного удара - Портников

Ангелина Подвысоцкая
10 июля 2023, 19:22 обновлено 10 июля, 19:30
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Эксперт убежден, что Украина получит гарантии безопасности лишь после того, как получит приглашение в НАТО.
Виталий Портников, НАТО
Гарантией безопасности для Украины является вступление в НАТО / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

НАТО не предоставило Украине гарантий безопасности, которые могли бы защитить государство от возможного ядерного удара. Об этом в интервью Главреду рассказал публицист и журналист Виталий Портников.

"Сегодня никаких реальных гарантий безопасности, которые бы делали невозможным вероятность ядерного удара по Украине, не существует в принципе", - сказал Портников.

Он также акцентировал внимание на том, что подобные гарантии безопасности будут предоставлены Украине лишь после приглашения в НАТО.

"Когда нам говорят, что поставки оружия или экономическая, финансовая поддержка - это гарантии безопасности израильского образца, то это не совсем правда. Потому что просто соотношение сил у еврейского государства и арабских стран другое. К тому же стоит напомнить, что Соединенные Штаты приложили неимоверные усилия для того, чтобы был подписан мирный договор между Израилем и Арабской Республикой Египта. И это - настоящая гарантия безопасности", - сказал Портников.

Он считает, что подобное мирное соглашение между Украиной и РФ с учетом восстановления территориальной целостности, также стало бы гарантией безопасности.

"Но поскольку сейчас никто об этом не говорит, и мы понимаем, что Россия Путина — это не Египет Анвара Садата, то и такая формула гарантии безопасности — это, скорее, формула "воюйте, сколько у вас хватит сил", чем реальная гарантия безопасности", - добавил журналист.

Портников не исключает, что война в Украине может затянуться на десятилетия. По его мнению, именно вступление в НАТО может спасти Украину от этого.

"С точки зрения исторической статистики, 85% любых конфликтов, которые продолжаются более года, продолжаются более 10 лет, а мы находимся на этом треке вероятного продолжения войны в течение десятилетия, то есть для того, чтобы война закончилась в 2023 и не длилась в 2024, 2025 и 2026-м, нам нужно вступление в НАТО", - объяснил Портников.

Он добавил, что вступление в НАТО "поможет сохранить украинское государство на карте мира" без продолжения затяжной войны.

"Вот для этого нам нужно вступление в НАТО. Это - главная цель сохранения украинского государства на политической карте мира, сохранение его населения и возможность восстановления экономики и демографического восстановления в течение следующего десятилетия. Простые задачи - либо восстановление, либо продолжение конфликта", - сказал Портников.

Кто такой Виталий Портников?

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Смотрите интервью Виталия Портникова Главреду:

Украине могут дать право вступить в НАТО без ПДЧ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина согласовала с союзниками на Западе решение, которое предусматривает устранение ПДЧ с пути Украины к вступлению в Альянс. По его словам, на саммите в Вильнюсе страны Альянса должны принять решение относительно приглашения Украины в коллективный блок безопасности Запада.

"После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению ПДЧ с пути Украины к членству. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО. Это также лучший момент, чтобы прояснить приглашение Украине стать членом", - сказал Кулеба.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Зеленский едет в Вильнюс на саммит НАТО.

Он также добавил, что на саммите должны принять важное решение - Украина может получить право вступить в НАТО без ПДЧ. Её пригласят и примут в Североатлантический альянс, когда будет понятно, что все условия отвечают необходимым критериям.

Больше новостей о вступлении Украины в НАТО:

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