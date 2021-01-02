Новогоднее поздравление Зеленского: СМИ выяснили, сколько заплатили детям

Зеленский платил дет\ям по 500 грн за участие в ролике - СМИ / УНИАН

Новогоднее поздравление главы государства Владимира Зеленского с участием детей снимали якобы до трех часов ночи и маленьким участникам заплатили по 500 гривен.

Об этом сообщили на Facebook-странице Страсти. Там заявили, что кастинг для съемок проводило агентство Лот.

Авторы сообщения обнародовали скриншоты объявления, которое, как они утверждают, было опубликовано агентством 25 декабря. Там было указано, что для "новогодней рекламы" требуются "девочки и мальчики 5-8 лет". Съемки были запланированы на 27-28 декабря, одна или две смены.

Якобы, для заинтересовавшихся родителей Лот в личных сообщения уточнял, что будет "сниматься новогоднее поздравление президента Зеленского. Деткам нужно будет отыгрывать эмоции".

За смену съемок детям, как утверждают авторы сообщения, заплатили по 500 грн. При этом съемки проходили с 18:00 до 3:00. В сообществе уточнили, что это грубое нарушение трудового законодательства (ст. 188, 189 и 192 КЗоТ) – несовершеннолетних работников запрещено привлекать к ночным работам, если вечерняя смена хотя бы частично приходится на время после 22:00.

Новогоднее обращение Зеленского 2021: