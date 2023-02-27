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Оружие РФ – большая и опасная ошибка: Ермак призвал Китай не идти против своего "мирного плана"

27 февраля 2023, 10:33
Следует четко разобраться, что декларирует Китай под своим "мирным планом" и как он готов помочь в завершении войны, сказал глава ОП Андрей Ермак.

Китай, Ермак
Китай пойдет против своего "мирного плана", если передаст России оружие - Ермак / Коллаж Офис президента, depositphotos.com

Китай допустит большую и опасную ошибку, если решится на поставки оружия стране-агрессору России для войны против Украины. Такой шаг будет противоречить китайскому "мирному плану". Нужно понять, что хотел подчеркнуть Пекин обнародованием своей декларации. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в эфире Fox News он рассказал о том, что позиция КНР относительно мирного завершения войны – хороший сигнал, который мог бы сигнализировать готовность Пекина принимать участие в данном процессе. Однако нужно наблюдать за дальнейшими действиями китайских властей.

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"Нужно четко понять, что Китай действительно имеет в виду и что он готов делать, чтобы помочь закончить эту войну", - отметил Ермак.

Чиновник акцентировал внимание на том, что если Китай решит отправить оружие стране-оккупанту России, это будет большой и опасной ошибкой. Китайское вооружение захватчики будут применять для убийства украинцев и разрушения гражданской инфраструктуры.

"Это будет противоречить той позиции по мирному урегулированию, которую Китай декларирует", - подчеркнул Андрей Ермак.

Угроза поставок Китаем оружия России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен ранее в комментарии NBC заявил, что Китай изучает возможность организации поставок летального оружия России и по этому вопросу проводит переговоры с Москвой. Вооружения могут быть применены в ходе военных действий России против Украины.

Президент США Джо Байден сказал, что Китай вряд ли решится серьезно усилить военные возможности России.

"Я не ожидаю... большой инициативы со стороны Китая по предоставлению оружия России", - полагает он.

При этом Байден подчеркнул, что Пекин столкнется с серьезными санкциями в случае передачи оружия стране-оккупанту России.

Директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил заявления Блинкена и Байдена о размышлениях Китая по поставкам вооружений России. По его словам, Пекин пока не принял окончательного решения по вопросу. Как полагает Бернс, глава КНР Си Цзиньпин внимательно наблюдает за войной против Украины и уже успел "отрезвиться" от событий, которые увидел в ходе боевых действий.

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Мирный план Китая:

Андрей Ермак новости Китая война России и Украины
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