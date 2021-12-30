Первый в Украине реестр олигархов появится уже весной: Данилов назвал даты

Закон об олигархах должен заработать уже к концу мая - Данилов / УНИАН

Первый список граждан, которых государство будет считать олигархами, появится уже мае. Ориентировочные сроки – 20-21 мая, тогда состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по данному вопросу. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В ходе своего брифинга в четверг, 30 декабря, он рассказал о том, что список первой волны олигархов будет готов уже 20-21 мая. Закон должен заработать к концу мая.

Читайте также"Мы в начале большой войны": Зеленский сделал заявление о борьбе с олигархами в Украине"Полагаем, что к концу мая закон уже должен начать работать. И если дальше будет продолжаться вся эта процедурная ситуация, 20-25 мая мы можем с вами иметь на заседании Совета нацбезопасности и обороны первых олигархов, которые будут определены решением СНБО согласно нашему законодательству", - подчеркнул Алексей Данилов.

Закон Украины "об олигархах"

Верховная Рада 23 сентября во втором чтении и в целом приняла закон №5599, которым предусматривается снижение влияния крупного бизнеса на политический процесс в Украине.

В обществе инициатива была названа "законом об олигархах", также известном, как "закон деолигархизации". Предложенный главой государства документ поддержали 279 народных депутатов.

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В законодательстве Украины появилось понятие "олигарх" – это человек, который серьезно влияет на политическую и экономическую жизнь страны.

Олигархом будет считаться лицо, деятельность которого подпадает минимум под три критерия:

Участие в политической жизни

Существенное влияние на средства массовой информации

Получение прибыли от предприятий, которые являются монополистами, а также в течение 1 года или нескольких лет удерживают, либо усиливают, свои позиции на рынке

Стоимость активов человека превышает сумму в 2 миллиарда 270 миллионов гривен.

На Совете национальной безопасности обороны будет приниматься решение о том, кто является олигархом. В стране создадут специальный реестр олигархов. Возглавляет СНБО президент Украины Владимир Зеленский.