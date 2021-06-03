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"Пещерное российское хамство": соратник Порошенко разругался с Добкиным в прямом эфире

3 июня 2021, 08:27

В эфире одного из телеканалов поскандалили Арьев и Добкин.

Нардеп и Добкин разругались в прямом эфире
Владимир Арьев и Михаил Добкин разругались в прямом эфире / Скриншот

Народный депутат от партии Европейская солидарность, которой руководит бывший президент и владелец пакета акций кондитерской корпорации Roshen Петр Порошенко, Владимир Арьев и экс-нардеп Михаил Добкин разругались в прямом эфире телеканала.

Арьев и Добкин поссорились в эфире телеканала Украина 24. Видео, на котором запечатлена ссора, появилось на странице канала в Facebook.

Конфликт начался после того, как нардеп сказал, что у Добкина лицо до сих пор скучное (намек на смешной ролик с Добкиным, который появился в Сети в 2007 году).

Потом народный избранник обвинил оппонента в пособничестве оккупантам.

"Вы ходили в футболках "Беркут". Вы ходили по антимайданам, вы привели в Украину российскую армию…", – сказал Арьев.

По словам Добкина, заявления Арьева – словесный понос.

Потом между Арьевым и Добкиным завязалась "словесная дуэль":

Арьев: "Извините, я этого субъекта никоим образом не оскорблял. А это просто хамство идет, пещерное хамство российское".

Добкин: "Пока эта субстанция что-то говорила, я молчал. Поэтому я тоже хочу, чтобы оно молчало, пока я говорю".

Арьев: "Хам, чистый хам".

Добкин: "Чистый, потому что моюсь. Вам тоже не мешало бы... Идите ешьте ваши конфеты сладкие. И чем больше вы их едите, тем больше занят ваш рот. Чем больше он будет занят, тем меньше бреда вы будете говорить".

После перепалки нардеп сказал ведущему, что в эфире допускается элементарное пещерное хамство, попрощался и покинул студию.

Читайте также"Оно тупое, не понимает": Добкин и Береза разразились нецензурной бранью в прямом эфиреНапомним, Михаил Добкин был членом Партии регионов, выступал против Революции достоинства и поддерживал бойцов уже расформированного спецподразделения Министерства внутренних дел под названием Беркут, которых обвиняли в насилии против активистов.

Справка. Революция достоинства началась в конце ноября 2013 года. В результате революции власть потерял тогдашний президент и лидер Партии регионов Виктор Янукович. Янукович сбежал в Россию и призвал власти страны ввести свои войска в Украину.

РФ в 2014-м захватила Крым, провела там так называемый "референдум" и включила полуостров в свой состав.

В том же году пророссийские боевики взяли под контроль часть Луганской и Донецкой областей и создали там "Луганскую народную республику" и "Донецкую народную республику" соответственно.

Михаил Добкин Владимир Арьев
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