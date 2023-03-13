Песков закатил истерику из-за Киево-Печерской Лавры и заявил, что РФ продолжит убивать украинцев

В Кремле в бешенстве из-за того, что Украина выселяет российских агентов-попов из Лавры.

Песков закатил истерику из-за выселения российских попов из Лавры / Коллаж фото УНИАН

Украина выселяет российских попов из Киево-Печерской Лавры, которые находились там на правах аренды. Однако в России в бешенстве из-за такого решения и почему-то призывают мир отреагировать на это. Это требует разъяренный представитель Путина Дмитрий Песков, сообщают российские пропагандисты.

"Это абсолютно беспрецедентное отношение к представителям церкви, Русской православной церкви. Мы считаем это недопустимым. Мы считаем, что мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на подобное возмутительное решение", — заявил Песков.

К тому же он открыто признался, что Россия не планирует заканчивать кровавую войну, а оккупанты будут продолжать убивать украинцев. Все дело в том, что Кремль не видит "предпосылок к миру". При этом Путин не дает российским военным приказ покинуть Украину, что и является главным шагом на пути к миру.

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"Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет. Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем", — заявил Песков.

Успенский и Трапезный собор Лавры вернули государству

Украинская православная церковь (МП) арендовала у государства два главных храма Киево-Печерской Лавры – Успенский и Трапезный собор. Срок аренды завершился 31 декабря 2022 года. 1 января 2023 года УПЦ (МП) не пустили на территорию соборов.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь) выступил с обращением к президенту Владимиру Зеленскому и призвал государство не забирать у УПЦ (МП) право на пользование храмами в Лавре.

Впрочем, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал, что министерство не будет рекомендовать Национальному заповеднику Киево-Печерская Лавра продолжать соглашение с УПЦ (МП).

13 марта митрополит УПЦ МП Павел (Петр Лебедь) заявил, что он не хочет покидать территорию Нижней Лавры, несмотря на требование Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Также он утверждает, что "будет бороться до конца".

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