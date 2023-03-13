УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Песков закатил истерику из-за Киево-Печерской Лавры и заявил, что РФ продолжит убивать украинцев

13 марта 2023, 19:51
В Кремле в бешенстве из-за того, что Украина выселяет российских агентов-попов из Лавры.
Киево-Печерская Лавра, митрополит Павел, Дмитрий Песков
Песков закатил истерику из-за выселения российских попов из Лавры / Коллаж фото УНИАН

Украина выселяет российских попов из Киево-Печерской Лавры, которые находились там на правах аренды. Однако в России в бешенстве из-за такого решения и почему-то призывают мир отреагировать на это. Это требует разъяренный представитель Путина Дмитрий Песков, сообщают российские пропагандисты.

"Это абсолютно беспрецедентное отношение к представителям церкви, Русской православной церкви. Мы считаем это недопустимым. Мы считаем, что мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на подобное возмутительное решение", — заявил Песков.

К тому же он открыто признался, что Россия не планирует заканчивать кровавую войну, а оккупанты будут продолжать убивать украинцев. Все дело в том, что Кремль не видит "предпосылок к миру". При этом Путин не дает российским военным приказ покинуть Украину, что и является главным шагом на пути к миру.

видео дня

"Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет. Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем", — заявил Песков.

Успенский и Трапезный собор Лавры вернули государству

Украинская православная церковь (МП) арендовала у государства два главных храма Киево-Печерской Лавры – Успенский и Трапезный собор. Срок аренды завершился 31 декабря 2022 года. 1 января 2023 года УПЦ (МП) не пустили на территорию соборов.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь) выступил с обращением к президенту Владимиру Зеленскому и призвал государство не забирать у УПЦ (МП) право на пользование храмами в Лавре.

Впрочем, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал, что министерство не будет рекомендовать Национальному заповеднику Киево-Печерская Лавра продолжать соглашение с УПЦ (МП).

13 марта митрополит УПЦ МП Павел (Петр Лебедь) заявил, что он не хочет покидать территорию Нижней Лавры, несмотря на требование Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Также он утверждает, что "будет бороться до конца".

Другие новости:

война в Украине УПЦ МП вторжение России Дмитрий Песков Киево-Печерская лавра
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:19

Кабмин предложил Раде увеличить "военный" бюджет на пол-миллиарда гривен

20:06

"Хамка старая": Долина закатила жуткий скандал в прямом эфире росТВВидео

19:55

Навредите сами себе: эти вещи категорически нельзя покупать в секонд-хендеВидео

19:54

"Запугивают дезертиров": офицер ВСУ рассказал о коварной тактике россиян с белым флагомВидео

19:53

"Посмотри на себя, какие ещё тебе вареники": Поплавский оскорбил студенткуВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:51

Песков закатил истерику из-за Киево-Печерской Лавры и заявил, что РФ продолжит убивать украинцевВидео

19:40

В ЕС утвердят план покупки снарядов для Украины на следующей неделе - BloombergВидео

19:20

Нам надо благодарить судьбу за тупость наших враговмнение

19:05

Пенсионный фонд запустил тотальные проверки: кто рискует остаться без выплатВидео

Реклама
18:46

"Апокалипсис начнется в Украине": Паша-"Мерседес" начал бунт и отказался выселяться из ЛаврыВидео

18:42

Русский режиссер собирается снять фильм о детях из Бахмута: в Сети полыхает скандал

18:34

Похищение детей и ракетные обстрелы: Международный суд откроет дела против РФВидео

18:33

Почему 14 марта нельзя мыть полы в доме: приметы и что запрещено делатьВидео

18:24

"Он в раю, потому что в аду уже побывал": в бою за Бахмут погиб командир роты "Холодного яра"Видео

17:54

Как узнать какая энергетика в квартире: опасные признаки плохой энергииВидео

17:48

Когда отменят военное положение: астролог назвал важнейшую дату для Украины в битве с РоссиейВидео

17:46

Ведущий Оскара-2023 "добил" Уилла Смита за прошлогодний скандал с пощечинойВидео

17:28

Разбитная разведенка: Шакира "зажгла" на шоу и засветила белье из-под штановВидео

17:20

"Враг существенно продвинулся": Жданов оценил, сможет ли РФ продолжить наступление после боев за БахмутВидео

17:15

Заплаканная возвращалась из могилы: любимую погибшего "Да Винчи" остановили из-за "пьяного вида"Видео

Реклама
17:10

Предки остерегались и нам передали: что будет, если подарить дареноеВидео

16:54

Страх "бавовны": в Москве массово вырубают леса для установки комплексов ПВО

16:51

"Будут достигнуты только военным путем": у Путина озвучили новые цели в войне с УкраинойВидео

16:38

Чем опасно высокое давление и можно ли вылечить гипертензию: терапевт развеяла мифыВидео

16:29

Неподвластна годам: 54-летняя Кайли Миноуг показала образцовые ножки в кокетливом мини

16:12

Почему вредно спать на животе: к каким последствиям приводит любимая поза для снаВидео

16:09

В Украину ворвется снежный циклон: синоптик рассказал, когда придет жарищаВидео

15:34

Развал Украины и пожизненное президентство Януковича: Царев слил планы ПР

15:16

Как понять, что ты токсичный человек, и навсегда справиться с этим недостаткомВидео

15:11

Как должна стоять кровать в спальне по фен-шую: простой и удивительный ответВидео

15:10

Для нас это дикость: почему в Швеции люди не вешают шторы на окна

14:55

Можно ахнуть от восторга: рецепт самого полезного салата Морковное чудоВидео

14:53

Какой запах очень любят кошки: 5 ароматов, которые покоряют наших питомцев

14:50

Мисс Украина-Вселенная рассказала о своей нетрадиционной ориентации

14:48

Как должны вручать повестку в военкомат в Украине: омбудсмен дал ответы на главные вопросыВидео

14:40

Favbet Foundation передал ВСУ еще два внедорожника, квадрокоптеры и тепловизоры

14:33

"Из стен начал капать мед": дом супружеской пары превратился в гигантский улей

14:29

Си Цзиньпин хочет поговорить с Зеленским после переговоров с Путиным — WSJ

14:27

Российского фигуриста снова готовят к ампутации

14:02

Немощный отец Киркорова грубо нахамил украинцам

Реклама
13:49

"Не там ищут врага": в МИД урезонили премьера Грузии, "наехавшего" на Зеленского

13:38

Как получить ранний урожай редиса: быстро взойдет и вкусом порадует

13:33

Наступление России подходит к кульминации: капитан ВМСУ рассказал, когда "сдуются" оккупантыВидео

13:23

Леди Гага без макияжа и в рваных джинсах спела на церемонии ОскараВидео

13:10

Пригожин захватит власть в приграничных с Украиной областях РФ: СМИ рассказали о новом страхе Кремля

12:52

Верные "хранители" Украины: кто пришел на Оскар-2023 с желто-голубой символикойВидео

12:50

ДШВ выровняли ситуацию: ВСУ перебросили в Бахмут резервы - украинский полковник

12:45

"Никто не прячет": журналист назвал причину неадекватного выпада Лукашенко в сторону Зеленского

12:44

Си Цзиньпин собирается посетить Россию на следующей неделе - ReutersВидео

12:39

ВСУ соберут резервы и через 2-3 недели пойдут в контрнаступление на Луганщине – ГайдайВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять