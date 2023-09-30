Подоляк – об оккупации земель Украины: Россию ждет финал с мемуарами за решеткой

У агрессора России нет никаких шансов удержать захваченные территории Украины, сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк

https://glavred.info/politics/podolyak-ob-okkupacii-zemel-ukrainy-rossiyu-zhdet-final-s-memuarami-za-reshetkoy-10504681.html Ссылка скопирована

Нет никаких "новых территорий России", Украина освободит свои земли - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Страна-оккупант РФ не сможет удержать захваченные территории Украины. Идет тяжелая война, в которой украинцы обнулили репутацию России, как государства, которое, мол, следовало бояться. Война дойдет до своего финала, после чего представители российских властей будут писать тюремные мемуары. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Telegram-канале он написал о том, что нет никаких "новых территорий России", как трубит российская пропаганда. Все украинские земли, включая Крыма, принадлежат Украине. Идут тяжелые бои, направленные на уничтожение российских войск.

"Помните: нет никаких новых территорий России, аннексированных территорий и нет никаких шансов на то, что Россия сможет сохранить над ними контроль. Есть только территория Украины, включая Крым, где идут тяжелые бои для уничтожения российской оккупационной группировки и амбиций российского авторитарного государства", - отметил Подоляк. видео дня

Также он добавил, что Украина обнулила репутацию России как страны, которую "нужно бояться", и предупредил Москву о финале войны, в результате которого российским политикам и чиновникам придется в тюрьме писать мемуары.

"Более того, системное профессиональное обнуление вчерашних российских понтов (репутации страны, которой якобы нужно бояться) после 584 дней войны слишком очевидно, чтобы обращать внимание на очередные "угрожающие" выступления официальных лиц России. Всем этим российским субъектам нужно подождать, чтобы лично наблюдать финал войны, где для них обязательно наступит жесткая юридическая ответственность, а также появится возможность написать тюремные мемуары в классическом скучном стиле "нас не так поняли"…", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Россия объявила об аннексии территорий Украины

Директор Кремля Владимир Путин 30 сентября 2022 года объявил об аннексии Россией четырех областей Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Бумажки подписали гауляйтеры регионов. Ни одну из областей российские оккупанты полностью не контролируют.

Украина объявила бумажки Путина об аннексии ничтожными – президент Зеленскйий подписал указ, согласно которому Украина признает "указы президента РФ" юридически несостоятельными.

"Признать ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации от 17 марта 2014 года № 147, от 21 февраля 2022 года № 71, от 21 февраля 2022 года № 72, от 29 сентября 2022 года № 68 от 29 сентября 2022 г. № 686, а также любые другие решения, акты и договоры, принятые, изданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента Российской Федерации", - сказано в указе Зеленского.

Глава Кремля Путин подписал закон, согласно которому в России собрались "праздновать" 30 сентября как день объявления аннексии территорий Украины. Этот день там сделали выходным.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.