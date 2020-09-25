Полетят головы: Разумков поведал о возможных отставках в Кабмине

Разумков поведал об отставках в Кабмине / УНИАН

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил о том, что допускает перестановки в Кабмине - отставки могут произойти в экономическом блоке правительства.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, есть два министра, к которым есть вопросы.

"Это Минфин и Минэкономики. По министерству финансов - ситуация более неординарная. Это и по поводу дефицита бюджета. Бюджет зашел (в парламент - ред.) с большим дефицитом", - сказал Разумков.

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В то же время спикер парламента считает, что ротации в правительстве повлияют на бюджетный процесс.

"Любые ротации (в Кабмине - ред.) также отразятся на бюджетном процессе, поэтому надо учитывать все детали", - добавил он.