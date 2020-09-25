Полетят головы: Разумков поведал о возможных отставках в Кабмине

По словам спикера Рады, есть два проблемных министерства.
Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил о том, что допускает перестановки в Кабмине - отставки могут произойти в экономическом блоке правительства.
Об этом он рассказал в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, есть два министра, к которым есть вопросы.
"Это Минфин и Минэкономики. По министерству финансов - ситуация более неординарная. Это и по поводу дефицита бюджета. Бюджет зашел (в парламент - ред.) с большим дефицитом", - сказал Разумков.
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В то же время спикер парламента считает, что ротации в правительстве повлияют на бюджетный процесс.
"Любые ротации (в Кабмине - ред.) также отразятся на бюджетном процессе, поэтому надо учитывать все детали", - добавил он.
- Ранее Дмитрий Разумков заявил, что процесс принятия государственного бюджета на 2021 год будет очень непростой. Уже сегодня проект финансового документа критикуют.
- Также Главред писал, что в Кабмине сделали громкое заявление о том, что намерены изменить форму бюллетеня из-за регистрации на местных выборах большого числа кандидатов-однофамильцев.
Автор: Екатерина Трохимчук