"Психологическая война": в Минобороны отреагировали на информацию о "запасах крови"

Минобороны опровергло информацию западных СМИ / Фото: Министерство обороны Украины

В Минобороны Украины отрицают информацию о стягивании Россией к украинским границам запасов крови и других медицинских материалов, которые используются для оказания помощи раненым.

В субботу, 29 января, замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что такая информация не соответствует действительности.

"Такие новости являются элементом информационно-психологической войны. Цель такой информации — распространить панику и страх в нашем обществе", — заявила она.

Россия стягивает запасы крови к границам

Отметим, накануне информагентство Reuters со ссылкой на три американских официальных лица сообщило, что Россия продолжает наращивать войска на украинских границах. В частности, по их данным, это включает поставки запасов крови и медицинских материалов для раненых.

По мнению собеседников агентства, это еще один ключевой показатель готовности Москвы вторгнуться на территорию Украины. В Минобороны РФ на запрос Reuters не ответили.

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Как сообщал Главред, 27 января состоялся телефонный разговор президентов США и Украины - Джо Байдена и Владимира Зеленского. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что переговоры якобы прошли "не очень хорошо". Байден и Зеленский не сошлись во мнениях относительно "уровней риска" российской атаки.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн заявила, что анонимные источники "лгут". А пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров также отрицал слова анонимного источника канала и призвал верить лишь официальной информации.

Тем временем республиканцы в Палате представителей обратились к президенту Джо Байдену с просьбой обнародовать стенограмму его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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