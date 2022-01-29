РФ готовится к атаке и направила запасы крови к границе с Украиной - Reuters

Россия может готовиться к новому вторжению в Украину / Фото Reuters

Наращивание российских войск вдоль границы с Украиной включает в себя поставки запасов крови для раненых. Об этом агентству Reuters сообщили три американских чиновника. Отмечается, что этот факт является еще одним ключевым показателем военной готовности Москвы.

"Эта деталь подтверждает комментарии США о том, что Россия "явно" теперь имеет возможность двигаться дальше", - говорится в сообщении.

Американские чиновники, которые говорили о запасах крови, отказались сказать конкретно, когда Соединенные Штаты заметили их движение к формированию вблизи Украины. Однако двое из них сказали, что это было за последние недели.

Как отмечается, раскрытие данных о запасах крови американскими чиновниками на условиях анонимности добавляет еще один фрагмент контекста к растущим предупреждениям США о том, что Россия может готовиться к новому вторжению в Украину.

Пентагон ранее признал развертывание "медицинской поддержки" как часть наращивания агрессии России. Но данные о запасах крови прибавляют новый уровень деталей, который, по словам экспертов, имеет решающее значение для определения военной готовности РФ.

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"Это не гарантирует, что будет еще одна атака, но нельзя совершить еще одну атаку, если не иметь этого под рукой", - считает Бен Ходжес, генерал-лейтенант США в отставке, работающий сейчас в исследовательском институте Центра анализа европейской политики.

Пентагон отказался обсуждать оценки разведки.

Отметим, на днях авторитетное западное деловое издание The Wall Street Journal сообщило, что западные чиновники оборонных ведомств уверены в том, что Россия "завершила последние приготовления к вторжению в Украину" – в том числе и отправив на украино-российскую границу военно-медицинские подразделения.

По версии журналистов, Кремль во главе с Владимиром Путиным достиг такого уровня готовности ко вторжению в Украину, "которого не было никогда".

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Как сообщал Главред, 27 января состоялся телефонный разговор президентов США и Украины - Джо Байдена и Владимира Зеленского. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что переговоры якобы прошли "не очень хорошо". Байден и Зеленский не сошлись во мнениях относительно "уровней риска" российской атаки.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн заявила, что анонимные источники "лгут". А пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров также отрицал слова анонимного источника канала и призвал верить лишь официальной информации.

Тем временем республиканцы в Палате представителей обратились к президенту Джо Байдену с просьбой обнародовать стенограмму его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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