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Путин послал военных медиков на границу с Украиной - The Wall Street Journal

28 января 2022, 15:33

В материале WSJ говорится, что такой шаг отнюдь не означают стопроцентный вариант вторжения, однако он является предпосылками для боевых действий.

Путин
Владимир Путин / Фото Reuters

Западные чиновники оборонных ведомств уверены, что Россия "завершила последние приготовления к вторжению в Украину" – в том числе и отправив на украино-российскую границу военно-медицинские подразделения. Об этом сообщает авторитетное западное деловое издание The Wall Street Journal.

По версии журналистов, Кремль во главе с Владимиром Путиным достиг такого уровня готовности ко вторжению в Украину, "которого не было никогда".

В материале WSJ говорится, что такие шаги не означают стопроцентный вариант вторжения, однако они являются предпосылками для боевых действий. И уже несколько недель вызывают интенсивные дебаты среди западных союзников Украины по поводу намерений президента Российской Федерации Владимира Путина.

Кроме того, в статье отмечается, что американские и европейские союзники, особенно Германия и Франция, делают разные выводы на основе одинаковых разведывательных данных.

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Войска России у границ Украины

В администрации президента Байдена ранее со ссылкой на разведку США сообщали о том, что Россия может готовить план по военному нападению на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом". Согласно информации американцев, ситуация может быть использована для полномасштабного военного наступления на Украину.

Журналисты CNN со ссылкой на информацию Минобороны Украины опубликовали материал о том, что у украинских границ находится около 127 тысяч военных РФ. В оборонном ведомстве не исключили ракетных ударов по объектам стратегической важности.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что движение войск РФ в приграничных с Украиной территориях, дескать, связано с непростой ситуацией в регионе и действиями НАТО. Москва считает свои действия "мерами предосторожности".

Президент США Джо Байден предупредил главу РФ Владимира Путина о жестких санкциях против Москвы в случае полномасштабного военного вторжения в Украину. Банкам России могут запретить работать с долларом.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что риторика Вашингтона о новых санкциях против России может привести к, дескать, силовому сценарию Киева по освобождению оккупированного Донбасса.

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