Путин и Си Цзиньпин "порешали" еще на Олимпиаде: Тука объяснил нейтралитет Китая в российско-украинской войне

Тука объяснил нейтралитет Китая в российско-украинской войне / Reuters

Китай пока занимает нейтральную позицию в войне, которую РФ развязала в Украине.

Это связано с тем, что у Поднебесной сейчас свои цели, заявил в чате на Главреде бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука.

"Китаю, как и любой другой стране мира, в первую очередь выгодно усиление собственных позиций. Такие же интересы и у Украины, и в США, и в Великобритании, и в Польше. У любой страны собственные интересы всегда в приоритете, и об этом никогда не следует забывать", - пояснил Тука.

По его словам, Китай сейчас больше всего заинтересован в возобновлении контроля над Тайванем.

Читайте такжеРоссия хочет установить "новый мировой порядок" вместе с Китаем - Лавров"Это маленькая точка на мировой карте, но может стать точкой огромного конфликта между двумя огромными государствами – США и Китаем. Во избежание такого предполагаемого противостояния сейчас направлена ​​политика Соединенных Штатов. Пока что Китай воздерживается от активных действий, направленных на возвращение контроля над этой территорией", - считает эксперт.

Также Тука отметил, что о время Олимпиады вроде бы были достигнуты определенные договоренности между Си Цзиньпинем и Владимиром Путиным

"Китай будет придерживаться нейтральной позиции во время будущего вторжения России на территорию Украины, в то время как Россия будет так же нейтрально вести себя во время возможного будущего применения силы Китая в отношении Тайваня. Однако никаких официальных подтверждений этого я не видел", - отметил Тука.

Что касается украинско-китайских отношений вообще, то с экономической точки зрения они для Поднебесной не представляют какого-либо значимого интереса и никогда не представляли, уверен Тука.

Читайте такжеКак Китай может заставить Россию работать за еду"Кроме того, мы впали в огромный конфликт с Китаем вокруг одного из украинских предприятий. Этот конфликт был вполне прогнозируемым, когда стало известно о том, что руководство этого предприятия хочет продать часть своих акций именно представителям КНР. Но руководство нашего государства не сделало должного вывода из предупреждений спецслужб, в том числе и украинских, о возможных негативных последствиях. К сожалению, произошло то, что произошло. Этот инцидент не может способствовать улучшению отношений Украины и Китая. Так жадность некоторых украинских чиновников, с одной стороны, привела к ухудшению отношений между Украиной и США, а с другой – между Украиной и КНР", - подытожил эксперт.

Ранее главы фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Украина обсуждает с Китаем участие в будущем договоре о гарантиях безопасности для нашей страны, и переговоры, которые ведутся по дипломатическим каналам, являются непростыми.

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