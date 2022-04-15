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Путин и Си Цзиньпин "порешали" еще на Олимпиаде: Тука объяснил нейтралитет Китая в российско-украинской войне

15 апреля 2022, 01:30

Китаю, как и любой другой стране мира, в первую очередь выгодно усиление собственных позиций.

Путин, Си Цзиньпин
Тука объяснил нейтралитет Китая в российско-украинской войне / Reuters

Китай пока занимает нейтральную позицию в войне, которую РФ развязала в Украине.

Это связано с тем, что у Поднебесной сейчас свои цели, заявил в чате на Главреде бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука.

"Китаю, как и любой другой стране мира, в первую очередь выгодно усиление собственных позиций. Такие же интересы и у Украины, и в США, и в Великобритании, и в Польше. У любой страны собственные интересы всегда в приоритете, и об этом никогда не следует забывать", - пояснил Тука.

По его словам, Китай сейчас больше всего заинтересован в возобновлении контроля над Тайванем.

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Также Тука отметил, что о время Олимпиады вроде бы были достигнуты определенные договоренности между Си Цзиньпинем и Владимиром Путиным

"Китай будет придерживаться нейтральной позиции во время будущего вторжения России на территорию Украины, в то время как Россия будет так же нейтрально вести себя во время возможного будущего применения силы Китая в отношении Тайваня. Однако никаких официальных подтверждений этого я не видел", - отметил Тука.

Что касается украинско-китайских отношений вообще, то с экономической точки зрения они для Поднебесной не представляют какого-либо значимого интереса и никогда не представляли, уверен Тука.

Читайте такжеКак Китай может заставить Россию работать за еду"Кроме того, мы впали в огромный конфликт с Китаем вокруг одного из украинских предприятий. Этот конфликт был вполне прогнозируемым, когда стало известно о том, что руководство этого предприятия хочет продать часть своих акций именно представителям КНР. Но руководство нашего государства не сделало должного вывода из предупреждений спецслужб, в том числе и украинских, о возможных негативных последствиях. К сожалению, произошло то, что произошло. Этот инцидент не может способствовать улучшению отношений Украины и Китая. Так жадность некоторых украинских чиновников, с одной стороны, привела к ухудшению отношений между Украиной и США, а с другой – между Украиной и КНР", - подытожил эксперт.

Ранее главы фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Украина обсуждает с Китаем участие в будущем договоре о гарантиях безопасности для нашей страны, и переговоры, которые ведутся по дипломатическим каналам, являются непростыми.

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война в Украине КНР Тайвань Георгий Тука
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