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Арахамия высказался о непростых переговорах с Китаем о гарантиях безопасности

3 апреля 2022, 00:26

Состояние переговоров с Китаем, наверное, менее всего готово, если сравнивать с другими помогающими нам странами.

Давид Арахамия
Арахамия высказался о переговорах с Китаем / Фото facebook.com/david.braun

Украина обсуждает с Китаем участие в будущем договоре о гарантиях безопасности для нашей страны, и переговоры, которые ведутся по дипломатическим каналам, являются непростыми, говорится в заявлении главы фракции Слуга народа Давида Арахамии.

"Состояние переговоров с Китаем, наверное, менее всего готово, если сравнивать с другими помогающими нам странами. С ними мы поддерживаем контакты два раза в день, а вот с Китаем все труднее", - пишет нардеп в своем Telegram.

При этом Арахамия высказал мнение, что Китай в конце концов присоединится к гарантиям безопасности Украины.

"Лидер КНР Си Цзиньпин сделал заявление о том, что нужно предоставить Украине максимальные условия, чтобы наступил мир. То есть на дипломатическом языке было сказано о том, что они не возражают", - отметил он.

Бои сил обороны Украины с армией России под Киевом

Заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич 31 марта заявил, что российские оккупационные военные подразделения в Киевской области полностью утратили наступательный потенциал.

Грузевич подтвердил информацию, согласно которой вражеские войска начали частично отходить от Киева. За ночь оккупанты увезли около 700 единиц техники в направлении Иванкова, в сторону Минска.

1 апреля Нацгвардия Украины отчиталась об уничтожении вражеских войск на Киевском направлении и успешном ходе военной операции по зачистке области от российских оккупантов.

Войска Украины освободили Бучу, Гостомель, Ирпень от российских оккупантов. Как ранее рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, силам обороны Украины удалось отбить более 30 населенных пунктов в Киевской области.

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