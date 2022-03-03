Рада разрешила выдавать огнестрельное оружие гражданским / Фото pixabay.com

3 марта 2022 Верховная Рада в закрытом режиме приняла закон, что разрешает выдать огнестрельное оружие и боеприпасы к нему гражданским лицам. Документ освобождает украинцев от ответственности за применение "огнестрела" против российских оккупантов.

Как сообщает Главред со ссылкой на сайт Рады, закон №7120 "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" вступает в силу со дня его опубликования. Время действия – на период военного положения и еще 10 дней после его отмены.

Выдается оружие в соответствии с порядком и требованиями, которые установлены Министерством внутренних дел – но при этом приказ об утверждении порядка выдачи оружия не нуждается в регистрации в Минюсте.

После окончания военного положения в Украине оружие нужно будет сдать – не позднее, чем на 10-й день отмены. Иначе нарушителей ожидает уголовная ответственность.

Под действие закона не подпадают военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и лица, что подлежат мобилизации.

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