Блицкриг России, пенсии и выплаты украинцам: Шмыгаль рассказал о ситуации в Украине

Главред сообщает тезисы выступления премьера.
Премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном вечернем брифинге рассказал о ситуации в Украине 3 марта 2022 года. Он также сообщил, какие шаги (в том числе и финансовые) предпринимает Украина и украинская власть для стабилизации положения в стране.
Главред сообщает тезисы его выступления.
Шмыгаль напомнил, что героическая освободительная война в Украине длится восьмой день. И итоги ее на данный момент таковы:
- Блицкриг врага провалился. Ни один областной центр не сдается без боя.
- Украина переходит к тотальному сопротивлению: в городах и селах люди блокируют технику, нападают на колонны и технику, захватывают в плен российских солдат.
- Информационная волна, которую подняли украинцы, охватила весь мир – и весь мир на нашей стороне.
- Тысячи людей едут в Украину воевать на нашей стороне – стороне свободы. Мы уже получили тонны вооружения от наших партнеров.
- ООН признала факт российской агрессии – и требует от России остановить войну.
- Мир помогает нам финансово: мы подписали меморандум о получении помощи от ЕС на сумму 1,2 млрд евро. В ближайшие часы будет подписано соглашение о создании мультидонорского валютного фонда при участии ссуды Всемирного банка общей суммой 1,8 млрд долларов.
- Украина призвала мировое сообщество закрыть небо над украинскими ядерными объектами.
- Оккупант не дает возможности создать "зеленые коридоры", чтобы вывести пожилых людей, женщин (особенно беременных) и детей. Украина обратилась к Красному Кресту, ООН с просьбой обеспечить "зеленые коридоры" – чтобы мы могли эвакуировать всех, кто этого желает и кто в этом нуждается.
- Несмотря на агрессию России, все системы жизнеобеспечения государства работают стабильно. Так же как и само правительство.
- Все пенсии проиндексированы на 14% и перечислены на карты почти 13 млн пенсионеров. Выплаты идут согласно графику, а отдельным категориям начислены даже раньше срока.
- Все, кто лишился работы из-за войны (включая ФОП), получат 6500 грн без всяких условий – в течение марта. Алгоритм выплат будет озвучен в ближайшее время.
- Укрзализныця начала закупки еды, лекарств, топлива и других товаров, которые необходимы населению. УЗ будет поддерживать связь с областными властями, чтобы оперативно покрывать неотложные потребности людей и государства.
- И главное – правда за нами и мы никогда не сдадимся! Мы работаем над созданием 4-х фондов, средства которых пойдут на восстановление Украины. Мы восстановим всё, что уничтожил оккупант: каждую квартиру, каждый дом, каждый детсад, каждую школу…
- Несмотря на войну, Украина выполняет все свои финансовые обязательства: 1 марта Минфин выплатил по еврооблигациям 292 млн долларов. В то же время мы ожидаем, что мир понимает, какое бремя на нас сегодня лежит – и окажет нам помощь и поддержку.
- Слава украинской армии! Слава украинскому героическому народу! И слава Украине!
Что происходит в Украине 3 марта 2022:
Ранее в ОП раскрыли детали переговоров с РФ. Украина и РФ в ближайшее время создадут каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров.
Также Кулеба назвал главное условие Украины на переговорах с РФ. Глава МИД Украины рассказал, над чем будет работать украинская делегация.
Наступление РФ захлебнулось, оккупанты массово сдаются в плен. В качестве примера СБУ приводит случай в Николаеве, где захваченные российские десантники не пытались сопротивляться. Часть сразу сдалась в плен. Впоследствии возле Николаева добровольно сдались в плен шесть российских танкистов.