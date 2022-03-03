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Блицкриг России, пенсии и выплаты украинцам: Шмыгаль рассказал о ситуации в Украине

3 марта 2022, 19:48

Главред сообщает тезисы выступления премьера.

Шмыгаль рассказал о ситуации в Украине
Шмыгаль рассказал о ситуации в Украине / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном вечернем брифинге рассказал о ситуации в Украине 3 марта 2022 года. Он также сообщил, какие шаги (в том числе и финансовые) предпринимает Украина и украинская власть для стабилизации положения в стране.

Главред сообщает тезисы его выступления.

Шмыгаль напомнил, что героическая освободительная война в Украине длится восьмой день. И итоги ее на данный момент таковы:

  • Блицкриг врага провалился. Ни один областной центр не сдается без боя.
  • Украина переходит к тотальному сопротивлению: в городах и селах люди блокируют технику, нападают на колонны и технику, захватывают в плен российских солдат.
  • Информационная волна, которую подняли украинцы, охватила весь мир – и весь мир на нашей стороне.
  • Тысячи людей едут в Украину воевать на нашей стороне – стороне свободы. Мы уже получили тонны вооружения от наших партнеров.
  • ООН признала факт российской агрессии – и требует от России остановить войну.
  • Мир помогает нам финансово: мы подписали меморандум о получении помощи от ЕС на сумму 1,2 млрд евро. В ближайшие часы будет подписано соглашение о создании мультидонорского валютного фонда при участии ссуды Всемирного банка общей суммой 1,8 млрд долларов.
  • Украина призвала мировое сообщество закрыть небо над украинскими ядерными объектами.
  • Оккупант не дает возможности создать "зеленые коридоры", чтобы вывести пожилых людей, женщин (особенно беременных) и детей. Украина обратилась к Красному Кресту, ООН с просьбой обеспечить "зеленые коридоры" – чтобы мы могли эвакуировать всех, кто этого желает и кто в этом нуждается.
  • Несмотря на агрессию России, все системы жизнеобеспечения государства работают стабильно. Так же как и само правительство.
  • Все пенсии проиндексированы на 14% и перечислены на карты почти 13 млн пенсионеров. Выплаты идут согласно графику, а отдельным категориям начислены даже раньше срока.
  • Все, кто лишился работы из-за войны (включая ФОП), получат 6500 грн без всяких условий – в течение марта. Алгоритм выплат будет озвучен в ближайшее время.
  • Укрзализныця начала закупки еды, лекарств, топлива и других товаров, которые необходимы населению. УЗ будет поддерживать связь с областными властями, чтобы оперативно покрывать неотложные потребности людей и государства.
  • И главное – правда за нами и мы никогда не сдадимся! Мы работаем над созданием 4-х фондов, средства которых пойдут на восстановление Украины. Мы восстановим всё, что уничтожил оккупант: каждую квартиру, каждый дом, каждый детсад, каждую школу…
  • Несмотря на войну, Украина выполняет все свои финансовые обязательства: 1 марта Минфин выплатил по еврооблигациям 292 млн долларов. В то же время мы ожидаем, что мир понимает, какое бремя на нас сегодня лежит – и окажет нам помощь и поддержку.
  • Слава украинской армии! Слава украинскому героическому народу! И слава Украине!

Что происходит в Украине 3 марта 2022:

Ранее в ОП раскрыли детали переговоров с РФ. Украина и РФ в ближайшее время создадут каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров.

Также Кулеба назвал главное условие Украины на переговорах с РФ. Глава МИД Украины рассказал, над чем будет работать украинская делегация.

Наступление РФ захлебнулось, оккупанты массово сдаются в плен. В качестве примера СБУ приводит случай в Николаеве, где захваченные российские десантники не пытались сопротивляться. Часть сразу сдалась в плен. Впоследствии возле Николаева добровольно сдались в плен шесть российских танкистов.

Автор: Диана Бель
viber
война в Украине новости Украины Денис Шмыгаль
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