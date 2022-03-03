Кулеба назвал главное условие Украины на переговорах с РФ

Дмитрий Кулеба / Reuters

На переговорах с РФ украинская делегация будет работать над созданием гуманитарных коридоров, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украинская делегация будет работать над созданием гуманитарных коридоров. Безусловно, мы заинтересованы в прекращении огня, в возвращении ситуации до начала российской агрессии с точки зрения присутствия оккупационных российских сил. Но сейчас пока что слишком рано прогнозировать, на что именно удастся выйти по результатам переговоров, учитывая те позиции России, которые были озвучены", - сказал глава МИД Украины в эфире национального телемарафона в четверг.

Он отметил, что если Россия подойдет к этим переговорам добросовестно, то можно будет находить какие-то развязки.

"Но мы не уступаем принципиальными для нас вещами, такими как территориальная целостность Украины. Об этом не может быть и речи", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее начались переговоры украинской и российской делегаций.

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В повестке дня три ключевых вопроса: Немедленное прекращение огня. Перемирие. Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемого сел и городов.

Переговоры Украины и России

Напомним, первые переговоры Украины и России после начала широкомасштабного вторжения РФ на наши территории произошли 28 февраля. Тогда по результатам переговоров советник Председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что делегации установили приоритетные темы, по которым наметили ряд решений. Они отправились для консультаций в свои столицы. Также Подоляк тогда отметил, что переговоры были тяжелыми, но Россия не выдвигала ультиматумов.

Представитель России Мединский сказал, что стороны "нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции".