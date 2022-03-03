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"Путин – безумный карлик": оккупанты начали массовое бомбардирование Сумской области

3 марта 2022, 21:30

Жителей Ахтырки нужно немедленно эвакуировать, так как город остался без тепла.

Ахтырка
Ахтырка / соцсети

Российские оккупанты начали бомбить Сумы и область. О новой атаке войск РФ сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

"В Ахтырке в Сумской области нет отопления и электроэнергии, также российские войска бомбят Сумы. В принципе, вся Сумская область сейчас – территория ада, которую сокрушительно бомбят российские войска. Бомбардировка города Сумы началась около 18:00", - сообщает Живицкий.

Он отметил, что жителей Ахтырки нужно немедленно эвакуировать, так как город остался без тепла.

"Ахтырка остается без тепла. Мы думаем сейчас над тем, как вывезти людей из этого города, потому что через сутки многоквартирные дома превратятся в холодную каменную ловушку без воды, света и электроэнергии.

Также уже сутки работаем над организацией эвакуации с территории области. Бомбят Недригайлов, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Просто уничтожают гражданское население. Это уже не Путин. Путин – безумный карлик. А сегодня простые россияне убивают наших детей, стариков. Просто уничтожают нашу страну. Без всякой причины", - сказал глава Сумской ОГА.

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Ранее глава Ахтырской общины Павел Кузьменко сообщил, что российская авиация начала бомбить мирный город. Бомба попала в ТЕЦ, также обстреляны жилые кварталы.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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