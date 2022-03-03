Зеленский рассказал, о чем готов говорить с Путиным

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что готов на равных разговаривать с Владимиром Путиным на любые темы, которые беспокоят российские власти.

"Я должен разговаривать с Путиным. Потому что нет иного пути остановить войну. Поэтому я должен это делать. Я открытый человек, я знаю все вопросы, которые затрагивает президент Путин, его окружение, министр иностранных дел. Я считаю, что нужно говорить без оскорблений, без условий – просто поговорить как мужчины и как люди...", - сказал президент на пресс-конференции.

Зеленский отметил, что готов обсудить все вопросы, я все их понимаю очень глубоко.

"Об Украине, о ее языке, о проблематике русского языка, как они говорят, хотя ее не вижу – готов говорить тоже. О Донбассе оккупированном или не оккупированном. О "ДНР", "ЛНР", обо всем, что происходит", - отметил Зеленский.

Президент напомнил, что до президентства и до войны был популярной персоной в Беларуси, Казахстане и России, поэтому, по его словам, "прекрасно понимает ментальность этих народов".

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"Знаю, где мы одинаковы, где разница и где мы можем найти те или иные точки, чтобы не воевать, а чтобы начался мир. Мы готовы к этому. Мы хотим мира. Не надо с нами говорить как со страной другого сорта, другой планеты", - отметил Зеленский.

Зеленский отметил, "если мы говорим по-человечески и на равных, мы поднимем все вопросы относительно "опасности" или как они хотят ее назвать. И решим все вопросы".

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Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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