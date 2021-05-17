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Сообразили на троих: Украина, Грузия и Молдова создали альянс, чтобы вступить в ЕС

17 мая 2021, 14:49
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Глава МИД Украины уточнил, что новая инициатива позволит трем странам более эффективно сотрудничать на пути в ЕС.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба заявил, что Украина, Грузия и Молдова создали альянс, чтобы вступить в ЕС / УНИАН

Украина, Грузия и Молдова стали ассоциированным трио на пути к вступлению в Европейский союз, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что в понедельник, 17 мая, был подписан соответствующий меморандум.

"Мы сегодня сделали важную вещь - подписали документ, который создает ассоциированное трио. Это будет усиленное сотрудничество трех наших стран в вопросе европейской интеграции", - сказал Кулеба в ходе брифинга после переговоров с молдавским коллегой Аурелио Чокоем и главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.

Глава МИД Украины уточнил, что новая инициатива позволит трем странам более эффективно сотрудничать на пути в ЕС.

"Мы сделали свой европейский выбор, подписали Соглашение об ассоциации и, конечно, хотим в будущем стать членами ЕС… Это наше сообщение о том, что нет альтернативы европейской интеграции для наших трех стран. И нет альтернативы для Европы, которая должна воспринимать наши три страны как союзный проект по обеспечению мира и процветания в Европе", - добавил министр.

Вступление Украины в ЕС – о чем сообщалось ранее:

  • Президент Владимир Зеленский 3 мая заявил, что Евросоюз должен не приглашать Украину в течение 20 лет в наднациональное объединение, а видеть там Киев, причем в качестве равноправного партнера.
  • Страны ЕС пока не готовы принять Украину в свои ряды, заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас. Европейские страны пока не пришли к единогласному мнению о том, должна ли Украина стать членом ЕС.
  • Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина приобретает все больше поддержки государств - членов Европейского союза по своей евроинтеграционной перспективе.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Владимиром Зеленским сообщил о том, что Франция пустит по ЕС декларацию, в которой страны-члены смогут подписаться в поддержку членства Украины в Евросоюзе.

Евросоюз Дмитрий Кулеба новости Украины
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