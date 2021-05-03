Зеленский назвал Украину мощной страной и сделал заявление в адрес ЕС

Украина ведет войну на востоке страны в том числе и для того, чтобы Европа была в безопасности, сказал Владимир Зеленский.
Руководству Евросоюза нужно не приглашать 20 лет Украину в наднациональное объединение, а видеть государство там в качестве равноправного партнера. Украина является мощной страной, которая ведет войну не только за свою независимость, но и за то, чтобы Европа оставалась в безопасности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Как сообщает Укринформ, во время дискуссии президентов Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Украины Зеленский обратил внимание на вопрос будущего Европы. Глава украинского государства убежден, что Евросоюз должен рассматривает Украину в качестве равноправного партнера.
"Что касается Украины в Европейском Союзе. Действительно, мне кажется, что странам в Европейском Союзе надо понять: не надо приглашать 20 лет Украину в Европейский Союз - нас надо там видеть как равноправного партнера, как партнера неотъемлемого", - сказал украинский гарант.Читайте такжеМакрон поведал, как определят судьбу членства Украины в ЕС
По его словам, вступление Украины в Евросоюз только укрепит объединение. Украинское государство является мощной страной, которая в ходе войны отстаивает интересы не только Киева, но и безопасность всей Европы.
"Я благодарен вам за то, что вы поддерживаете Украину. Если украинцы даже за это желание отдали свои жизни на майдане Незалежности, мне кажется, это и есть мощная страна, которая только укрепит Европейский Союз. И она это показывает, она воюет на востоке за свою независимость, и воюет не только ради независимости Украины, но и за спокойствие на Европейском континенте", - подчеркнул Владимир Зеленский.
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