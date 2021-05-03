Зеленский назвал себя выходцем из СССР и рассказал, чего ему не хватало

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентами Польши и стран Балтии подписали совместную декларацию по случаю 230-й годовщины принятия первой польской конституции.

В документе, обнародованном пресс-службой Офиса президента указывается, что лидеры пяти государств встречаются сегодня в Варшаве, чтобы совместно отметить 230-ю годовщину принятия Конституции Польши.

"Лидеры Украины, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии, вспоминая опыт, гордясь достижениями нынешнего сотрудничества в регионе, осознавая вызовы, с надеждой смотрят в будущее. Выражаем уверенность, что успех нашего общего наследия и общего дома, корнями которых является европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах. К ним, несомненно, относятся: свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность", - отмечается в декларации.

Подчеркивается, что объединяющаяся Европа должна быть открытой для всех стран и народов, которые разделяют такие ценности.

"С пониманием и поддержкой относимся к устремлениям всех наций региона, с которыми наши народы объединяет общая историческая судьба и которые сегодня стремятся, как и мы, пользоваться благами свободы и демократии, отважно требуя уважения к своим правам. Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости. Руководствуясь этим убеждением, мы привержены продолжению диалога и сотрудничества государств, которые мы представляем", - резюмировали лидеры пяти стран.

Во время вступительного слова в ходе дискуссии президентов, транслировавшегося в Facebook ОП, Зеленский напомнил о том, что он сам родился в СССР.

"И хочу сказать: там были плюсы, были минусы, но там не было у людей права на свободу слова, права выбора, права частной собственности", - подчеркнул президент.

Переговоры Зеленского с Путиным: