Страны ЕС пока не готовы принять Украину в свои ряды - посол

Матти Маасикас заявил, что страны ЕС пока не готовы к членству Украины / УНИАН

Сейчас среди стран-членов ЕС не существует консенсуса относительно возможности членства Украины в ЕС, но договоренности, заключенные между ЕС и Украиной, в частности, Соглашение об ассоциации, предоставляют очень важные инструменты на пути к этому, заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Решение о членстве должно приниматься членами ЕС единогласно. Это очень хорошее правило для любого клуба, чтобы все могли чувствовать себя удобно. На данный момент все еще не существует консенсуса между странами-членами ЕС по предоставлению этой, как мы называем ее на сленге ЕС - Европейской перспективы, что означает обещание - если страна-кандидат выполнит все критерии, тогда она может стать членом... Но Соглашение об ассоциации очень широкое, чтобы превратить Украину в гораздо более европейскую страну в измерении стандартов, регуляторных правил и политики", - отметил Маасикас, сообщает Укринформ.

Дипломат напомнил, что среди стран Восточного партнерства три страны - Украина, Грузия и Молдова - четко заявили, что их целью является полноправное вхождение, называют себя странами ассоциации и иногда даже "ассоциированными членами" ЕС. В то же время, соглашения, которые существуют между ними и Евросоюзом, на сегодня не предусматривают, какими могут быть следующие шаги.

"Я часто сталкиваюсь с этим вопросом - что дальше? Мы имеем Соглашение об ассоциации, безвизовые путешествия, каким может быть следующий большой шаг в наших отношениях? Я всегда отвечаю - соглашения, которые мы имеем, миллионы украинцев, посещающих ЕС или работающих в Европе, украинские официальные лица, привлеченные к работе с европейскими агентствами, - все это приближает нас друг к другу. С моей точки зрения, в один прекрасный день мы будем спрашивать себя - почему это Украина не в ЕС? Я надеюсь увидеть этот день. Но до этого много работы должно быть осуществлено. Евросоюз предлагает Украине свою помощь, чтобы лучше выполнить эту работу", - добавил Маасикас.

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