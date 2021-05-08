В Офисе президента сделали заявление о вступлении Украины в ЕС

В ОП рассказали про евроинтеграционные перспективы / 24 Канал

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина приобретает все больше поддержки государств - членов Европейского союза по своей евроинтеграционной перспективе.

Он также рассказал, какие договоренности закрепляет Декларация, которую Владимир Зеленский подписал со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом.

Он отметил, что Латвия поддержит заявку Украины на членство в Европейском союзе.

"В этой двусторонней декларации говорится о многих важных вещах с точки зрения евроинтеграции Украины. Речь идет о прогрессе Украины в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, а также о поддержке Латвией ее обновления. Речь идет о поддержке Латвией обновления политики Восточного партнерства в контексте еще больших евроинтеграционных стремлений Украины", — подчеркнул политик.

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По его словам, во многих странах-членах ЕС достаточно большой процент тех, кто поддерживает членство Украины в Евросоюзе.

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