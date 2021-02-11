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ЕС не признает перспектив членства Украины и раскритиковал Киев за коррупцию

11 февраля 2021, 12:57
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Евродепутаты раскритиковали Украину за коррупцию, которая тормозит реформы.

Евросоюз
Евросоюз не признает перспективу членства Украины в ЕС / УНИАН

Европарламент утвердил доклад по соглашению об ассоциации Украина-ЕС. В утвержденном документе евродепутаты раскритиковали Украину за коррупцию, которая тормозит реформы.

Документ, подготовленный немецким евродепутатом Михаэлем Галером, приняли на пленарном заседании в среду, 10 февраля, а результаты объявили 11 февраля. За доклад проголосовали 526 евродепутатов, 79 - были против, 71 еворпарламентарий воздержался, пишет Немецкая волна.

В Европарламенте заявили о том, что в Украине отсутствует политическая воля для обеспечения независимости судебных институтов, говорится в сообщении.

При этом официальный Евросоюз не признает перспективу членства Украины в ЕС, не желая будить надежд на скорое вступление в объединение. Ведь в ближайшее время ни Украина, ни ЕС не будут к этому готовы. Однако Европарламент придерживается мнения, что украинцам нужно дать цель, к которой можно стремиться.

Европейская перспектива Украины: позиция ЕС

"Украина имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС и может подать заявку на получение членства в ЕС при условии выполнения всех копенгагенских критериев, а также принципов демократии, уважения фундаментальных свобод, прав человека и меньшинств и соблюдение верховенства права", - отмечается в докладе. Некоторые евродепутаты хотели вычеркнуть этот пункт, но за такой шаг проголосовали только 82 парламентария, тогда как 575 депутатов выступили против этого.

"Украина не должна забывать тот факт, что уровень политической, технической и финансовой поддержки со стороны ЕС будет зависеть от того, насколько она выполнит обязательства, взятые перед ЕС", - оговаривается в докладе. Эти обязательства касаются прежде всего реформ в сфере верховенства права, эффективного управления и борьбы с коррупцией.

Коррупция, олигархи и перезапуск НАПК

Один из самых жестких пунктов доклада касается олигархов: "Европарламент выражает крайнее беспокойство неприкрытыми попытками частных интересов подорвать достижения страны в борьбе с коррупцией и в целом в демократических реформах, в частности, путем захвата политической власти некоторыми украинскими олигархами, которые ослабили ориентированное на реформы большинство в Верховной Раде" .

Евродепутаты похвалили перезапуск НАПК и вынесения первых приговоров Высшим антикоррупционным судом, который, по мнению Европарламента, имеет "высокие профессиональные стандарты". А Национальное антикоррупционное бюро в докладе называют "возможно, наиболее эффективным антикоррупционным институтом в стране". При этом евродепутаты призвали привести законодательство о НАБУ в соответствие с Конституцией Украины и решением КСУ, но так, чтобы директора Бюро выбирали по "прозрачной деполитизированной процедуре по принципу крупнейших заслуг".

Захват Россией Донбасса и Крыма

Европарламент осудил незаконную аннексию Крыма и де-факто оккупацию отдельных районов Донбасса (ОРДЛО), а также призвал Россию вывести свои войска с территории Украины. Евродепутаты подчеркнули, что санкции в отношении России должны оставаться в силе до тех пор, пока Минские договоренности не будут полностью выполнены, а территориальная целостность Украины не будет восстановлена ​​в ее международно признанных границах. В то же время ЕС следует быть готовым усилить санкции, если ситуация этого потребует, добавили в документе.

Европарламент отметил важность создания новых участков разведения сил на Донбассе, а также открытие новых пунктов въезда-выезда на линии разграничения. В то же время в докладе отмечается, что "условия для свободных и честных выборов в Донецке и Луганске отсутствуют в нынешней ситуации". По мнению евродепутатов, когда ситуация позволит, ЕС должен предложить гражданскую миссию, которая бы помогала в разминировании, подготовке местных выборов и обеспечении доступа гуманитарных организаций.

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Соглашение об Ассоциации Украины и ЕС:

  • В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.
  • 1 сентября 2017 года Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу в полном объеме в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной с Европейским Союзом.

Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза:

  • оно способствует углублению политических отношений, усилению экономических связей и взаимного уважения общих ценностей;
  • экономическая часть соглашения, об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах;
  • это поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые секторы украинской экономики.
Евросоюз Соглашение об ассоциации новости Украины новости Европы
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