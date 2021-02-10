В ЕС объяснили, чем Украина должна расплатиться за кредит в 600 млн евро

Кредитные новости Украины: ЕС обозначил условия выделения транша / 1zoom.ru

После того, как в декабре 2020 Европейский союз выделил Украине первый кредит на 600 миллионов евро – настала очередь второго транша, еще на 600 млн евро.

Сегодня вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис перечислил два главных условия для предоставления Украине очередного кредита от европейского содружества.

Как рассказал еврочиновник на пресс-конференции в Брюсселе, украинской стороне нужно выполнить 8 структурных мероприятий и сдвинуть с мертвой точки переговоры с Международным валютным фондом по программе Stand-by.

"Очень важно обеспечивать судебную реформу, сделать антикоррупционную инфраструктуру действенной и улучшать инвестиционный климат", – добавил он.

Кредит ЕС – о чем сообщалось ранее: