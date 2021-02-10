В ЕС объяснили, чем Украина должна расплатиться за кредит в 600 млн евро

Вице-президент Еврокомиссии перечислил два главных условия для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи.
После того, как в декабре 2020 Европейский союз выделил Украине первый кредит на 600 миллионов евро – настала очередь второго транша, еще на 600 млн евро.
Сегодня вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис перечислил два главных условия для предоставления Украине очередного кредита от европейского содружества.
Как рассказал еврочиновник на пресс-конференции в Брюсселе, украинской стороне нужно выполнить 8 структурных мероприятий и сдвинуть с мертвой точки переговоры с Международным валютным фондом по программе Stand-by.
"Очень важно обеспечивать судебную реформу, сделать антикоррупционную инфраструктуру действенной и улучшать инвестиционный климат", – добавил он.
Кредит ЕС – о чем сообщалось ранее:
- 22 сентября 2020 в ЕС озвучили главное требование к Украине для получения кредита. Тогда также заявлялось, что Украине надо конструктивно взаимодействовать с МВФ и выполнить требования, касающиеся усиления верховенства права.
- 25 сентября 2020 вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз — это не благотворительная организация или банкомат, а лучший способ поддержать Украину — это помочь в реформировании страны.
- Бывший вице-премьер и экс-глава Минсоцполитики Павел Розенко заявил, что Украина готовится поднять пенсионный возраст уже в 2021 году – и всё ради очередного транша от МВФ.
Автор: Диана Беловодская