Макрон поведал, как определят судьбу членства Украины в ЕС

Владимир Зеленский на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном поднимал тему вступления в НАТО и в ЕС.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Владимиром Зеленским сообщил о том, что Франция пустит по ЕС декларацию, в которой страны-члены смогут подписаться в поддержку членства Украины в Евросоюзе, сообщает Офис президента в пятницу, 16 апреля.
Также Владимир Зеленский на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном поднимал тему вступления в НАТО.
"С госпожой Меркель мы не обсуждали вопрос членства Украины в НАТО, потому что наша конференция была в формате обсуждения вопроса безопасности на востоке Украины, вопросов Донбасса, выполнения договоренностей, которые у нас были в декабре 2019 года на нормандской встрече. А с господином Макроном мы обсуждали этот вопрос", - заявил Зеленский.
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По его словам, Киев чувствует поддержку Франции в вопросе предоставления Плана действий по членству в НАТО для Украины.
"Я бы хотел услышать конкретику, когда это может быть, но все зависит не только от Франции... Хотя я считаю, что Франция играет большую роль в решении этого вопроса", - добавил Зеленский.
Он также подчеркнул, что предложил Макрону подписать декларацию о поддержке стремлений Украины стать членом Европейского союза.
Переговоры Путина, Меркель и Макрона - о чем ранее писал Главред:
- 30 марта президент РФ Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.
- По сообщению пресс-службы Кремля, Путин снова заявлял, что Украина должна выполнять все достигнутые на высшем уровне договоренности.
- Также Путин настаивал на прямом диалоге с российскими "представителями" Донецка и Луганска и "урегулировании правовых аспектов особого статуса Донбасса".
- В то же время у президента Франции Эммануэля Макрона рассказали другую версию трехсторонних переговоров Путина, Меркель и Макрона.
- Как сообщила пресс-служба французского президента, стороны отметили, что необходимо, чтобы Россия взяла на себя обязательство по урегулированию ситуации на Донбассе.
- В пресс-службе правительства Германии отметили, что канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей.