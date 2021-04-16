УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Макрон поведал, как определят судьбу членства Украины в ЕС

16 апреля 2021, 19:03
Прослушать новость
Остановить

Владимир Зеленский на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном поднимал тему вступления в НАТО и в ЕС.

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон высказался о членстве Украины в ЕС / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Владимиром Зеленским сообщил о том, что Франция пустит по ЕС декларацию, в которой страны-члены смогут подписаться в поддержку членства Украины в Евросоюзе, сообщает Офис президента в пятницу, 16 апреля.

Также Владимир Зеленский на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном поднимал тему вступления в НАТО.

"С госпожой Меркель мы не обсуждали вопрос членства Украины в НАТО, потому что наша конференция была в формате обсуждения вопроса безопасности на востоке Украины, вопросов Донбасса, выполнения договоренностей, которые у нас были в декабре 2019 года на нормандской встрече. А с господином Макроном мы обсуждали этот вопрос", - заявил Зеленский.

Читайте такжеВ Париже стартовали переговоры Зеленского с Макроном

По его словам, Киев чувствует поддержку Франции в вопросе предоставления Плана действий по членству в НАТО для Украины.

"Я бы хотел услышать конкретику, когда это может быть, но все зависит не только от Франции... Хотя я считаю, что Франция играет большую роль в решении этого вопроса", - добавил Зеленский.

Он также подчеркнул, что предложил Макрону подписать декларацию о поддержке стремлений Украины стать членом Европейского союза.

Переговоры Путина, Меркель и Макрона - о чем ранее писал Главред:

  • 30 марта президент РФ Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.
  • По сообщению пресс-службы Кремля, Путин снова заявлял, что Украина должна выполнять все достигнутые на высшем уровне договоренности.
  • Также Путин настаивал на прямом диалоге с российскими "представителями" Донецка и Луганска и "урегулировании правовых аспектов особого статуса Донбасса".
  • В то же время у президента Франции Эммануэля Макрона рассказали другую версию трехсторонних переговоров Путина, Меркель и Макрона.
  • Как сообщила пресс-служба французского президента, стороны отметили, что необходимо, чтобы Россия взяла на себя обязательство по урегулированию ситуации на Донбассе.
  • В пресс-службе правительства Германии отметили, что канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей.
Евросоюз членство в ЕС Эммануэль Макрон Офис президента
Сейчас вы просматриваете новость «Макрон поведал, как определят судьбу членства Украины в ЕС». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Надя Дорофеева представила новую песню zavisimostНадя Дорофеева представила новую песню zavisimost Шмыгаль объявил о продлении карантина в Украине до 30 июняШмыгаль объявил о продлении карантина в Украине до 30 июня Рак: шесть признаков того, что опухоль распространилась на костиРак: шесть признаков того, что опухоль распространилась на кости Шойгу объявил об отведении войск России от границ УкраиныШойгу объявил об отведении войск России от границ Украины Финалист Голоса 2021 раскрыл свою песню для последнего эфира шоуФиналист Голоса 2021 раскрыл свою песню для последнего эфира шоу

Последние новости

09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи
09:06
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
Реклама
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
09:01
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование России по Донбассу
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:41
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
Реклама
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
Реклама
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять