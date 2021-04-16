Макрон поведал, как определят судьбу членства Украины в ЕС

Эммануэль Макрон высказался о членстве Украины в ЕС / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Владимиром Зеленским сообщил о том, что Франция пустит по ЕС декларацию, в которой страны-члены смогут подписаться в поддержку членства Украины в Евросоюзе, сообщает Офис президента в пятницу, 16 апреля.

Также Владимир Зеленский на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном поднимал тему вступления в НАТО.

"С госпожой Меркель мы не обсуждали вопрос членства Украины в НАТО, потому что наша конференция была в формате обсуждения вопроса безопасности на востоке Украины, вопросов Донбасса, выполнения договоренностей, которые у нас были в декабре 2019 года на нормандской встрече. А с господином Макроном мы обсуждали этот вопрос", - заявил Зеленский.

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По его словам, Киев чувствует поддержку Франции в вопросе предоставления Плана действий по членству в НАТО для Украины.

"Я бы хотел услышать конкретику, когда это может быть, но все зависит не только от Франции... Хотя я считаю, что Франция играет большую роль в решении этого вопроса", - добавил Зеленский.

Он также подчеркнул, что предложил Макрону подписать декларацию о поддержке стремлений Украины стать членом Европейского союза.

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