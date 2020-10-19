Стала известна повестка дня заседания Верховной Рады 20 октября

Зеленский выступит с обращением к Раде 20 октября / УНИАН

Во вторник, 20 октября, состоится заседание Верховной Рады, в рамках которого ожидается обращение президента Владимира Зеленского к парламенту, отчет главы Минздрава Максима Степанов о ситуации с коронавирусом и рассмотрение проекта постановления о противодействии Covid-19 в Украине.

Об этом на согласительном совете заявил спикер Рады Дмитрий Разумков, сообщает УНН.

По его словам, выступление Зеленского состоится в 10:30 – после того, как выступят представители фракций и депутатских групп.

"Завтра запланировано выступление-обращение Президента Украины перед Верховной Радой Украины с посланием о внутреннем и внешнем состоянии в Украине. Оно запланировано сразу после выступлений депутатских фракций и групп, то есть в 10:30", - рассказал глава Верховной Рады.

План работы Рады 20 октября

10:00 – начало пленарного заседания Верховной Рады

10:00-10:30 – выступление парламентариев

10:30 – выступление президента Украины Владимира Зеленского

Также Разумков акцентировал внимание на том, что парламент намерен рассмотреть проект постановления №4228. Документом предусмотрены меры борьбы с коронавирусной инфекцией на территории страны.

Кроме того, в парламенте планируют пригласить для отчета главу Минздрава Максима Степанова.

"Есть предложение завтра пригласить министра здравоохранения, в том же графике, в котором мы привыкли работать во время часа вопросов к правительству", - добавил Разумков.Читайте такжеВ Раде Covid-19 заразились почти 100 человек: стало известно, уйдет ли парламент на карантин

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