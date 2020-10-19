Стала известна повестка дня заседания Верховной Рады 20 октября

Ожидается обращение президента Владимира Зеленского к парламенту.
Во вторник, 20 октября, состоится заседание Верховной Рады, в рамках которого ожидается обращение президента Владимира Зеленского к парламенту, отчет главы Минздрава Максима Степанов о ситуации с коронавирусом и рассмотрение проекта постановления о противодействии Covid-19 в Украине.
Об этом на согласительном совете заявил спикер Рады Дмитрий Разумков, сообщает УНН.
По его словам, выступление Зеленского состоится в 10:30 – после того, как выступят представители фракций и депутатских групп.
"Завтра запланировано выступление-обращение Президента Украины перед Верховной Радой Украины с посланием о внутреннем и внешнем состоянии в Украине. Оно запланировано сразу после выступлений депутатских фракций и групп, то есть в 10:30", - рассказал глава Верховной Рады.
План работы Рады 20 октября
- 10:00 – начало пленарного заседания Верховной Рады
- 10:00-10:30 – выступление парламентариев
- 10:30 – выступление президента Украины Владимира Зеленского
Также Разумков акцентировал внимание на том, что парламент намерен рассмотреть проект постановления №4228. Документом предусмотрены меры борьбы с коронавирусной инфекцией на территории страны.
Кроме того, в парламенте планируют пригласить для отчета главу Минздрава Максима Степанова.
"Есть предложение завтра пригласить министра здравоохранения, в том же графике, в котором мы привыкли работать во время часа вопросов к правительству", - добавил Разумков.Читайте такжеВ Раде Covid-19 заразились почти 100 человек: стало известно, уйдет ли парламент на карантин
Верховная Рада новости
- Ранее в прессе сообщалось, что президент Владимир Зеленский выступит в Раде во вторник, 20 октября. Темой его доклада станет определение стратегического развития Украины.
- Как рассказал глав ВРУ Дмитрий Разумков, на заседании 20 октября Рада не намерена рассматривать проект бюджета на 2021 год. Парламентарии будут утверждать документ после местных выборов, которые пройдут 25 октября.