Стало известно, когда состоится большая пресс-конференция Зеленского

Большая пресс-конференция Зеленского может состояться весной / УНИАН

Команда главы государства в следующем году планирует проведение большой пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского. Скорее всего, мероприятие проведут весной 2021 года ко второй годовщине его президентства.

Как рассказала в интервью телеканалу Zik пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель, масштабное мероприятие при участии прессы в команде гаранта уже планируют. Однако до этого момента какие-либо пресс-конференции могут состояться только при определенных обстоятельствах.

"Пресс-конференцию мы, конечно, планируем на вторую годовщину. Но будут ли предварительные… мы будем давать, если будет какая-либо потребность", - подчеркнула спикер главы государства.Читайте такжеЗеленский теряет популярность: появился соцрейтинг на президентские выборы

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