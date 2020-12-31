Стало известно, когда состоится большая пресс-конференция Зеленского

По словам Юлии Мендель, предварительные пресс-конференции для журналистов пройдут в том случае, если для этого появится повод.
Команда главы государства в следующем году планирует проведение большой пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского. Скорее всего, мероприятие проведут весной 2021 года ко второй годовщине его президентства.
Как рассказала в интервью телеканалу Zik пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель, масштабное мероприятие при участии прессы в команде гаранта уже планируют. Однако до этого момента какие-либо пресс-конференции могут состояться только при определенных обстоятельствах.
"Пресс-конференцию мы, конечно, планируем на вторую годовщину. Но будут ли предварительные… мы будем давать, если будет какая-либо потребность", - подчеркнула спикер главы государства.Читайте такжеЗеленский теряет популярность: появился соцрейтинг на президентские выборы
Владимир Зеленский новости
- Президент Украины Владимир Зеленский в интервью 25 декабря заявил о готовности проведения переговоров с главой РФ Владимиром Путиным по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе. Разговор состоится в том случае, если произойдут проблемы с организацией встречи советников лидеров стран Нормандского формата.
- При этом Зеленский рассказал о реализации плана А по Донбассу, который на первом этапе включает режим тишины и проведение встречи советников лидеров Украины, России, Германии и Франции.
- Глава государства допустил, что в случае новой военной атаки России на украинскую территорию и начала полномасштабной войны двух государств, в Украине могут объявить всеобщую военную мобилизацию.