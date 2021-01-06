УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

Стало известно об обращении в КСУ по отмене "медреформы Супрун"

6 января 2021, 16:11

Украина оказалась не готовой к борьбе с пандемией COVID-19 из-за медицинской реформы, считает Людмила Денисова.

Людмила Денисова
КСУ должен восстановить права граждан с в сфере охраны здоровья - Денисова/ facebook.com/denisovaombudsman

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сделала заявление о внесении представления в Конституционный суд Украины с просьбой о признании неконституционной медицинской реформы, которая стартовала в 2017 году под предводительством и.о министра здравоохранения Уляны Супрун.

Как утверждает Денисова в социальной сети Facebook, с соответствующим ходатайством она обратилась в КСУ в среду, 6 января. По мнению политика, медицинская реформа существенно повлияла на ситуацию, связанную с противостоянием государства коронавирусной инфекции.

"Сложности в противодействии болезни (COVID-19, - ред.) нанесли и определенные законодательные изменения, а также начатая в 2017 году медицинская реформа, которая происходит одновременно с реформами децентрализации и административно-территориального деления", - считает омбудсмен.

Денисова добавила, что из-за медицинской реформы органы государственной власти и службы оказались абсолютно не готовыми к борьбе с эпидемией COVID-19.Читайте такжеПолетели головы: в Минздраве нашли виновного в провале медреформы

"Надеюсь на открытие Конституционным Судом Украины конституционного производства по моему представлению и рассмотрение его по существу, ведь нарушенные права граждан в сфере охраны здоровья должны быть восстановлены и в дальнейшем обеспечиваться государством", - подчеркнула украинский омбудсмен.

Медицинская реформа в Украине – новости

  • В марте 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство работает над урегулированием вопросов по завершению медицинской реформы. На тот момент, как утверждал глава правительства, государство уже на 80% реализовало программу медреформы.
  • Спустя два месяца глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что "реформа Супрун" разработана по примерам стран Запада и может не работать в украинских условиях.

Верховная Рада Людмила Денисова медицинская реформа новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Стало известно об обращении в КСУ по отмене "медреформы Супрун"». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Новогоднее поздравление Зеленского: СМИ выяснили, сколько заплатили детямНовогоднее поздравление Зеленского: СМИ выяснили, сколько заплатили детям В КСУ приняли решение по указу Зеленского насчет ТупицкогоВ КСУ приняли решение по указу Зеленского насчет Тупицкого Эксперт объяснил, почему "королева" Зеленский абсолютно устраивает ПутинаЭксперт объяснил, почему "королева" Зеленский абсолютно устраивает Путина У Зеленского сделали заявление о работе КСУ после отстранения ТупицкогоУ Зеленского сделали заявление о работе КСУ после отстранения Тупицкого Стало известно, во сколько миллионов украинцам обойдутся полеты Зеленского в 2021-мСтало известно, во сколько миллионов украинцам обойдутся полеты Зеленского в 2021-м
Следующий материал

Последние новости

17:03
В Украину идет мощный циклон: синоптик назвала дату опасности
16:48
Красивые поздравления с Сочельником и Рождеством – прикольные и душевные
16:44
От Плюща до Корбана: самые известные трагедии с детьми украинских политиков Видео
16:34
В Одессе мужчина вломился в мебельный салон и уснул на диване Видео
16:30
Представлены 14 минут геймплея The Medium – польского Silent Hill на стыке двух миров Видео
Реклама
16:19
Мир наизнанку 2021 - дата выхода 12 сезона Світ Навиворіт на 1+1
16:12
Вкуснейшая кутья из риса и сочная свиная рулька: быстрое меню на Рождество 2021 Видео
16:11
Жванию вызвали в ГБР как свидетеля по делам Майдана: фото повестки Видео
16:11
Стало известно об обращении в КСУ по отмене "медреформы Супрун" Видео
15:53
Гороскоп на 7 января для всех: влюбленность, крах из-за риска и рост популярности Видео
15:45
Российская ведущая Лера Кудрявцева заболела коронавирусом
15:27
Пленки по делу Шеремета отдали экспертам: Геращенко рассказал подробности Видео
15:24
Не спешите с покупкой – Apple работает над удешевлённой версией AirPods Max Видео
15:22
В Луганске прогремел взрыв, пострадал "главный милиционер ЛНР" – СМИ
15:20
Голая дочь Ким Бесингер произвела фурор развратными фото
15:05
В Кабмине отреагировали на "подпольную вакцинацию" от COVID-19 в Украине Видео
14:58
Вечеринка перед трагедией: всплыли новые детали гибели сына Корбана
14:33
В Евросоюзе одобрена еще одна вакцина от COVID-19 Видео
14:33
Степанов назвал сроки поставки в Украину вакцины Sinovac от COVID-19 Видео
14:23
Тупицкий продолжит работать, невзирая на указ Зеленского - судья КСУ Видео
Реклама
14:20
Bethesda намекнула на место действия шестой части культовой серии игр The Elder Scrolls
14:00
У Зеленского сделали заявление о работе КСУ после отстранения Тупицкого Видео
13:41
Степанов предупредил о резком скачке числа больных COVID-19 и назвал сроки Видео
13:24
Знаменитый рэпер Dr Dre в реанимации с кровоизлиянием
13:17
Студия Respawn Entertainment объявила о начале нового события "Ночной бой" в Apex Legends Видео
13:09
Горячая Ирина Шейк снялась для откровенного календаря
12:58
Отмена жесткого локдауна: у Зеленского расставили точки над "і" Видео
12:58
Строительство Северного потока-2: стало известно о прибытии трубоукладчика в Данию Видео
12:45
Врач назвал противораковый чай: как употреблять Видео
12:40
В моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд - фото Фото
12:31
Сын Корбана погиб: в полиции раскрыли подробности трагедии Видео
12:22
Новорожденный сын звезды Гарри Поттера подхватил коронавирус
12:00
Гороскоп на 6 января для всех: мощная поддержка, интимный успех и запрет на кофе Видео
11:54
Стало известно, кто сыграет злодея в 9 сезоне Декстера
11:52
Зато как погуляли: в Киеве мужчина во время вечеринки выкинул гостя в окно
11:47
С Зеленским не так, как с Путиным: Лукашенко удивил откровением Видео
11:40
Синоптик предупредил украинцев о погодных неприятностях на Рождество Видео
11:12
Советник Трампа обвинил Китай в утечке COVID-19: в Пекине потребовали доказательства Видео
11:10
Что для Украины означают новые рейтинги партий и политиков мнение
11:06
Церемония награждения Грэмми 2021 перенесена из-за коронавируса
Реклама
10:58
"Продолжают врать": Украина выдвинула жесткое обвинение Боснии из-за украденной иконы
10:55
В Минздраве резко выступили против переноса январского локдауна и рассказали об опасной тенденции Видео
10:33
В Кабмине объяснили, признают ли выданные боевиками "ЛДНР" документы Видео
10:30
Ким Кардашьян разводиться с Канье Уэстом
10:29
Вакцинация от COVID-19: ошибки опустили Украину до уровня Африки – эксперт Видео
10:23
В США неизвестные пригрозили направить самолет в здание Конгресса Видео
09:47
Президент Казахстана дал отпор россиянам по поводу "земель-подарка России" Видео
09:36
СМИ назвали фатальную причину гибели сына Корбана с подругой Видео
09:34
Врач объяснила, нужно ли пить антибиотики и витамин D при лечении COVID-19 Видео
09:31
Трамп за 5 лет своего правления едва не уничтожил США мнение
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять