Стало известно об обращении в КСУ по отмене "медреформы Супрун"

Украина оказалась не готовой к борьбе с пандемией COVID-19 из-за медицинской реформы, считает Людмила Денисова.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сделала заявление о внесении представления в Конституционный суд Украины с просьбой о признании неконституционной медицинской реформы, которая стартовала в 2017 году под предводительством и.о министра здравоохранения Уляны Супрун.
Как утверждает Денисова в социальной сети Facebook, с соответствующим ходатайством она обратилась в КСУ в среду, 6 января. По мнению политика, медицинская реформа существенно повлияла на ситуацию, связанную с противостоянием государства коронавирусной инфекции.
"Сложности в противодействии болезни (COVID-19, - ред.) нанесли и определенные законодательные изменения, а также начатая в 2017 году медицинская реформа, которая происходит одновременно с реформами децентрализации и административно-территориального деления", - считает омбудсмен.
Денисова добавила, что из-за медицинской реформы органы государственной власти и службы оказались абсолютно не готовыми к борьбе с эпидемией COVID-19.Читайте такжеПолетели головы: в Минздраве нашли виновного в провале медреформы
"Надеюсь на открытие Конституционным Судом Украины конституционного производства по моему представлению и рассмотрение его по существу, ведь нарушенные права граждан в сфере охраны здоровья должны быть восстановлены и в дальнейшем обеспечиваться государством", - подчеркнула украинский омбудсмен.
Медицинская реформа в Украине – новости
- В марте 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство работает над урегулированием вопросов по завершению медицинской реформы. На тот момент, как утверждал глава правительства, государство уже на 80% реализовало программу медреформы.
- Спустя два месяца глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что "реформа Супрун" разработана по примерам стран Запада и может не работать в украинских условиях.