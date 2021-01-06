Стало известно об обращении в КСУ по отмене "медреформы Супрун"

КСУ должен восстановить права граждан с в сфере охраны здоровья - Денисова/ facebook.com/denisovaombudsman

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сделала заявление о внесении представления в Конституционный суд Украины с просьбой о признании неконституционной медицинской реформы, которая стартовала в 2017 году под предводительством и.о министра здравоохранения Уляны Супрун.

Как утверждает Денисова в социальной сети Facebook, с соответствующим ходатайством она обратилась в КСУ в среду, 6 января. По мнению политика, медицинская реформа существенно повлияла на ситуацию, связанную с противостоянием государства коронавирусной инфекции.

"Сложности в противодействии болезни (COVID-19, - ред.) нанесли и определенные законодательные изменения, а также начатая в 2017 году медицинская реформа, которая происходит одновременно с реформами децентрализации и административно-территориального деления", - считает омбудсмен.

Денисова добавила, что из-за медицинской реформы органы государственной власти и службы оказались абсолютно не готовыми к борьбе с эпидемией COVID-19.Читайте такжеПолетели головы: в Минздраве нашли виновного в провале медреформы

"Надеюсь на открытие Конституционным Судом Украины конституционного производства по моему представлению и рассмотрение его по существу, ведь нарушенные права граждан в сфере охраны здоровья должны быть восстановлены и в дальнейшем обеспечиваться государством", - подчеркнула украинский омбудсмен.

Медицинская реформа в Украине – новости