Турчинов объяснил, как Украина могла избежать оккупации Крыма

Россия начала военную операцию на Донбассе, когда увидела, что Киев подавил сепаратистские мятежи на юго-востоке Украины - Турчинов / Фото turchynov.com

Украина смогла бы защитить автономную республику Крым от аннексии России, если бы в свое время не было отказа от ядерного оружия, раздела Черноморского флота и создания там мощной военной базы, а также подписания Харьковских соглашений и уничтожения армии. В 2014 году ВСУ не могли защищать страну, а на казначейском счету государства было около 100 тысяч гривен, рассказал 24 каналу бывший глава Верховной Рады и исполняющий обязанности президента Александр Турчинов.

По его словам, в 2014 году государство с военной и экономической точки зрения оказалось в тяжелом положении, поэтому Киев не смог помешать захвату украинского полуострова. Можно было предотвратить оккупацию Крыма, если бы до этих событий Украина не отказалась от ядерного оружия, не пошла бы на разделение Черноморского флота и создания Россией мощной военной базы на полуострове и не подписала бы Харьковских соглашений. Кроме того, в стране сознательно и системно уничтожались вооруженные силы.

"Вы знаете, то состояние, когда говорят, что Крым можно было защитить... Армия фактически в начале 2014 года была не способна защищать свою страну", - отметил Турчинов, добавив, что в казне государства было на тот момент около 100 тыс. грн.Читайте такжеКрым решил главную задачу для Путина, и теперь о полуострове молчат – адвокат

Также политик добавил, что на самом деле существовала угроза континентальной войны. Россия планировала завершить оккупацию Крыма до 1 марта.

"Тогда, 1 марта, решение принял российский парламент, и началось континентальное вторжение", - сказал он.

При этом Украине удалось разрушить планы Москвы и защитить свое государство. Однако РФ увидела, как Киев подавил сепаратизм в юго-восточных областях, и начала военную операции в Донецкой и Луганской областях.

"Тогда они и начали военную операцию на Донбассе, которая продолжается и сейчас. Это реалии того времени, их надо знать и понимать", - подчеркнул Турчинов.

Военная операция Украины по освобождению Крыма