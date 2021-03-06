Турчинов объяснил, как Украина могла избежать оккупации Крыма

Украина допустила ошибку, отказавшись от ядерного оружия, считает Александр Турчинов.
Украина смогла бы защитить автономную республику Крым от аннексии России, если бы в свое время не было отказа от ядерного оружия, раздела Черноморского флота и создания там мощной военной базы, а также подписания Харьковских соглашений и уничтожения армии. В 2014 году ВСУ не могли защищать страну, а на казначейском счету государства было около 100 тысяч гривен, рассказал 24 каналу бывший глава Верховной Рады и исполняющий обязанности президента Александр Турчинов.
По его словам, в 2014 году государство с военной и экономической точки зрения оказалось в тяжелом положении, поэтому Киев не смог помешать захвату украинского полуострова. Можно было предотвратить оккупацию Крыма, если бы до этих событий Украина не отказалась от ядерного оружия, не пошла бы на разделение Черноморского флота и создания Россией мощной военной базы на полуострове и не подписала бы Харьковских соглашений. Кроме того, в стране сознательно и системно уничтожались вооруженные силы.
"Вы знаете, то состояние, когда говорят, что Крым можно было защитить... Армия фактически в начале 2014 года была не способна защищать свою страну", - отметил Турчинов, добавив, что в казне государства было на тот момент около 100 тыс. грн.Читайте такжеКрым решил главную задачу для Путина, и теперь о полуострове молчат – адвокат
Также политик добавил, что на самом деле существовала угроза континентальной войны. Россия планировала завершить оккупацию Крыма до 1 марта.
"Тогда, 1 марта, решение принял российский парламент, и началось континентальное вторжение", - сказал он.
При этом Украине удалось разрушить планы Москвы и защитить свое государство. Однако РФ увидела, как Киев подавил сепаратизм в юго-восточных областях, и начала военную операции в Донецкой и Луганской областях.
"Тогда они и начали военную операцию на Донбассе, которая продолжается и сейчас. Это реалии того времени, их надо знать и понимать", - подчеркнул Турчинов.
Военная операция Украины по освобождению Крыма
- Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американским СМИ ранее заявил, что если бы он был главой государства в 2014 году, то Киев не допустил бы аннексии Крыма и оккупации Донбасса.
- Генерал ВСУ, бывший замсекретаря СНБО Сергей Кривонос рассказывал, что военная операция по Крыму готовилась украинской армией еще при президентстве Януковича. План удалось запустить на первом этапе, однако власти его заблокировали.
- В представительстве президента Украины в АР Крым 18 февраля заявили, что Киев будет освобождать захваченный полуостров при помощи политики и дипломатии. Украинское государство не намерено реализовывать сценарий военной деоккупации Крыма.
- 2 марта бывший глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко сказал, что в 2014 году украинские военные готовили сценарий военного освобождения Крыма, однако в определенный момент было принято решение свернуть операцию.